In queste ore si stanno facendo sempre più insistenti le voci di rottura su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Dopo che Deianira Marzano ha postato le segnalazioni che le hanno inviato alcuni fan di Uomini e donne, anche Alessandro Rosica è intervenuto per dire quello che saprebbe sulla chiacchierata coppia. Stando a quello che si legge sui social, il tronista e la corteggiatrice si sarebbero lasciati, ma non lo starebbero comunicando per non deludere i fan e la redazione del programma.

Indiscrezioni e silenzio sui social

A quasi quattro mesi di distanza dalla scelta negli studi di Uomini e donne, è davvero tutto finito tra Gianmarco e Cristina?

I fan se lo stanno chiedendo da giorni, e diversi esperti di gossip sono intervenuti per dire la loro sul periodo negativi che starebbe vivendo la coppia.

Secondo alcune segnalazioni che stanno circolando sul web di recente, il tronista di Uomini e donne avrebbe lasciato la compagna e sarebbero state persone vicine ad entrambi a confermarlo.

Sempre stando a rumor ancora tutti da verificare, Ferrara non sarebbe mai piaciuta né alla madre né agli amici di Steri, e questo potrebbe aver influito sulla presunta decisione di lui di chiudere la storia.

I diretti interessati sono in silenzio da giorni, anzi lui non posta foto o video dallo scorso weekend mentre lei si sta limitando a condividere contenuti o da sola o in compagnia delle amiche.

Il commento dell'esperto

Il 9 settembre anche Alessandro Rosica ha detto la sua sulla coppia di Uomini e donne che da giorni è sulla bocca di tutti, in particolare sul motivo per il quale i due ragazzi non starebbero confermando le voci secondo le quali si sarebbero lasciati.

"La caccia ai fantasmi. Non sanno come uscirne e basta. Hanno fatto una cavolata e non vogliono deludere i fan e la redazione, altrimenti saranno out da tutto", ha scritto l'esperto di gossip sul suo account Instagram.

Anche secondo l'uomo, dunque, la relazione tra Gianmarco e Cristina sarebbe giunta al capolinea, ma loro starebbero temporeggiando nell'annunciare la rottura per non perdere consensi ed eventuali opportunità di lavoro.

Il possibile ritorno in studio

Sul web c'è chi è convinto che Gianmarco e Cristina saranno ospiti di una delle prossime registrazioni di Uomini e donne, magari già di quella che si svolgerà giovedì 11 settembre.

Una teoria piuttosto accreditata tra i fan, infatti, è quella secondo la quale il tronista e la corteggiatrice starebbero aspettando di ritrovarsi faccia a faccia in studio per raccontare cosa starebbe accadendo tra loro nell'ultimo periodo, in particolare se sono vere le voci che li vorrebbero già ex a meno di quattro mesi di distanza dalla scelta.