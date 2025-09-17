Da ore sul web non si parla d’altro che di Rosario Guglielmi e della sua "cacciata" da Uomini e donne. Il trono dell’ex protagonista di Temptation Island è finito prima ancora di cominciare a causa di alcune rivelazioni di Lucia Ilardo, sua ex, sulla loro recente intimità. Deianira Marzano, però, sostiene che il ragazzo si sarebbe accordato con il suo manager per creare hype con situazioni "ambigue", e in più le avrebbe chiesto di non svelare nulla per non perdere l'occasione di partecipare al dating show.

La versione dell'esperta di gossip

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 16 settembre, Maria De Filippi ha mandato via Rosario dopo aver saputo che era stato in intimità con Lucia fino a pochi giorni prima.

La notizia ha fatto il giro della rete e Deianira Marzano ha voluto dire la sua svelando alcuni retroscena di ciò che sarebbe accaduto qualche tempo fa, quando ancora nessuno sapeva che Rosario sarebbe diventato tronista.

"Rosario lascia il trono perché Lucia ha sbugiardato quella notte tra loro due. Fa il finto tonto, invece, a casa si organizzava con il manager per fare hype. Non dimentichiamo la chiamata che mi facesti chiedendomi di togliere le storie che ti ritraevano con una ragazza perché dovevi andare a U&D. Ho tutto registrato. Ti avevo pure creduto, che falso", ha scritto l'esperta di gossip in una storia che ha postato su Instagram.

I dettagli prima dell'apparizione in studio

Secondo quello che ha scritto sui social, Deianira Marzano avrebbe parlato privatamente con Rosario prima che circolasse la notizia del suo imminente debutto sul trono di Uomini e donne, e lui le avrebbe chiesto di rimuovere le foto che lo ritraevano in dolce compagnia per non perdere l'occasione di partecipare al programma di Canale 5.

"Quindi lui sapeva già di andare sul trono? Come si spiega questa cosa?", ha chiesto una follower all'esperta di gossip.

"Sì, lui mi ha pregato di rimuovere quella storia perché sapeva del trono e c'era un contratto da firmare. Gli ho creduto pensando che fosse un bravo ragazzo, invece guarda cosa è uscito", ha risposto Deianira sui social.

Nessun trono per Rosario

Nel giro di 24 ore, i fan di Uomini e donne hanno visto Rosario accettare il trono (nel corso dello speciale di Temptation Island in onda il 15 settembre) e poi hanno letto le anticipazioni del suo abbandono.

L'avventura del giovane nel dating show non è mai iniziata e il motivo è il riavvicinamento, emotivo e fisico, che ha avuto con Lucia dopo la registrazione della puntata del reality in cui ha detto che tra loro era tutto finito.

Si dice che Maria De Filippi non avrebbe nascosto il suo stupore ascoltando la versione della ragazza, poi si sarebbe esposta per invitare Rosario a lasciare la poltrona rossa e il cast del programma.