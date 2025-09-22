Sabato scorso, 20 settembre, Gianmarco Steri ha annunciato la fine della sua storia con Cristina Ferrara e poi, stando ad una recente segnalazione, avrebbe trascorso la serata in un noto locale di Roma. Una fan di Uomini e donne, infatti, ha scritto alla pagina Instagram Dariagossiptv che l'ex tronista avrebbe rivisto Martina De Ioannon, che l'avrebbe salutata e che tra i due ci sarebbero stati diversi avvicinamenti nel corso della serata alla quale non avrebbe partecipato il fidanzato di lei, Ciro Solimeno.

L'indiscrezione sull'avvistamento a Roma

Nel giorno in cui Uomini e donne tornerà su Canale 5 con una nuova edizione, sui social si è diffusa una segnalazione piuttosto interessante su due ragazzi che hanno partecipato al programma l'anno scorso.

Tra le storie della pagina Instagram Dariagossiptv, infatti, il 22 settembre si può trovare il messaggio di una fan che sostiene di aver incontrato Gianmarco e Martina nel weekend.

"Sabato sera Martina era con la sua migliore amica storica al Sanctuary di Roma e nello stesso locale è arrivato Gianmarco con i suoi amici. Li ho visti più volte vicini con tanto di saluto", si legge sul web in queste ore.

Per il momento di questo avvistamento non ci sono prove, quindi va considerato un'indiscrezione da prendere con le pinze almeno finché qualcuno non dimostrerà che Steri e De Ioannon si sarebbero davvero incontrati.

L'annuncio della rottura con Cristina

Il presunto incontro tra Gianmarco e Martina risalirebbe allo stesso giorno in cui il barbiere ha ufficializzato la fine della sua relazione con Cristina.

L'ex tronista di Uomini e donne, infatti, la sera del 20 settembre ha pubblicato il comunicato con il quale ha annunciato la rottura con la fidanzata, dopodiché si sarebbe ricongiunto con i suoi amici e tutti insieme avrebbero passato un po' di tempo nello stesso locale scelto da De Ioannon per una serata tra amiche.

Steri, inoltre, sempre sabato scorso ha rimosso dal suo profilo Instagram tutte le foto di coppia, come a voler cancellare l'ormai ex fidanzata e tutti i loro ricordi dell'unica estate che hanno trascorso insieme.

Le riflessioni degli utenti di X

Da quando si è saputo che Gianmarco e Cristina si sono lasciati, c'è chi ha riflettuto sul fatto che il ragazzo non sarebbe mai stato realmente coinvolto dalla corteggiatrice che ha scelto al termine del suo percorso a Uomini e donne.

"Se Martina l'avesse scelto, avrebbe avuto maggiore predisposizione ad una relazione seria?", "Per me Martina gli piaceva veramente, ne era quasi innamorato, invece con Cristina era solo attrazione fisica", "Lui non era preso né da Cristina né da Nadia, l'unica che gli piaceva davvero era Martina", si legge su X in questi giorni.