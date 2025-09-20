Non accennano a placarsi le chiacchiere e le segnalazioni sull'ultima coppia che si è formata a Uomini e donne prima della pausa estiva. Da tempo si vocifera che Gianmarco Steri e Cristina Ferrara non starebbero più insieme, ma loro non confermano e non smentiscono. Il 20 settembre, Deianira Marzano ha ricevuto due diversi messaggi da chi sostiene di sapere perché il tronista e la corteggiatrice si sarebbero lasciati: sarebbe stato il barbiere a chiudere la relazione, e lei ne starebbe soffrendo.

Le parole dei fan sui social

Sul web si dice che Gianmarco e Cristina starebbero aspettando l'ospitata a Uomini e Donne per annunciare la rottura, ma alcuni fan sostengono di sapere molte cose su quello che avrebbe portato la coppia a separarsi.

In una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano poche ore fa, ad esempio, si legge: "Ti confermo che è stato lui a lasciarla, non ne vuole sapere più nulla di lei. Il motivo della rottura è legato alla gelosia di lei, e tutto parte dal fatto che non provano gli stessi sentimenti. Lei in vacanza ha fatto una scenata esagerata e lui ha colto la palla al balzo per mollarla".

Un'altra utente, invece, ha raccontato: "Cristina è giù per la rottura, mentre lui ha ammesso che il suo sentimento non si è mai evoluto dopo il programma. Non voleva fare progetti insieme, al contrario di lei".

Il dettaglio sul bracciale che Cristina aveva regalato a Gianmarco

Al momento tutte queste segnalazioni non trovano riscontro nelle parole dei diretti interessati, che non stanno né confermando e né smentendo tutto quello che si sta dicendo sul loro conto da settimane.

Tra i fan di Uomini e donne, però, c'è chi ha notato un dettaglio che potrebbe avvalorare la tesi secondo la quale il tronista e la corteggiatrice non sarebbero più una coppia.

"Si sono lasciati, Gianmarco non ha più il braccialetto e si vede nell'ultima storia che ha messo su Instagram", ha sottolineato un'utente di X riferendosi ad un regalo che Cristina avrebbe fatto al fidanzato qualche tempo fa e che lui avrebbe portato al polso fino all'altro giorno.

Comunque si sono lasciati Gianmarco non ha più il braccialetto, guardate la sua ultima storia su ig #coatters pic.twitter.com/Qe4oj909GY — ❯❯❯❯❯ 𝒢. (@trashloveer) September 20, 2025

Attesa per il confronto in studio

Il silenzio di Gianmarco e Cristina dipenderebbe da un'esclusiva che avrebbero dato al programma al quale hanno partecipato pochi mesi fa: i due starebbero aspettando di confrontarsi in studio per annunciare la rottura e i motivi che l'avrebbero provocata.

Le prossime registrazioni di Uomini e donne sono previste il 22 e il 23 settembre, e i fan sperano che in una di queste puntate ci sarà il faccia a faccia che tutti attendono per scoprire cos'è successo tra Steri e Ferrara e se è vero che sarebbe stato lui a chiudere la relazione dopo un'estate di vacanze romantiche ma anche di lunghi periodi di lontananza.