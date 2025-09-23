Martedì 23 settembre c'è stata la seconda e ultima registrazione di Uomini e donne di questa settimana, e Lorenzo Pugnaloni ha svelato cos'è accaduto in studio tra i membri del parterre Over, le troniste e i corteggiatori. In particolare Federico Mastrostefano si è presentato a un appuntamento con Agnese De Pasquale un po' alticcio e lei l'ha mandato via. Sabrina Zago, invece, ha deciso di interrompere la conoscenza con il signor Enrico quando ha saputo che lui vorrebbe uscire anche con Cinzia Paolini.

La serata a due facce di Federico

Le anticipazioni che sono trapelate sulla registrazione di Uomini e donne del 23 settembre, riguardano soprattutto alcuni componenti del parterre Over.

Dopo aver chiuso sia con Barbara che con Rosanna, Federico ha accettato di fare un aperitivo con Francesca e si è trovato talmente bene che alla fine hanno anche cenato insieme.

Subito dopo quest'appuntamento, il cavaliere ha raggiunto Agnese, ma l'incontro tra i due è durato poco: quando si è accorta che Mastrostefano era un po' "brillo" per il vino che aveva bevuto nelle ore precedenti, De Pasquale l'ha mandato via.

Anche Sabrina ha reagito male alla notizia che Enrico vorrebbe conoscere anche Cinzia, per questo si è tirata fuori chiudendo la frequentazione che aveva cominciato qualche settimana fa.

Prime scintille tra le troniste

Sempre nel corso delle riprese di Uomini e donne del 23 settembre si è parlato di un corteggiatore che vorrebbe conoscere entrambe le troniste.

Dopo aver fatto un'esterna con Cristiana, infatti, Marco ha detto che gli piacerebbe uscire anche con Sara, soprattutto perché il suo percorso è appena cominciato e non è coinvolto da nessuno.

La speaker radiofonica di origini siciliane, però, non ha gradito questa mossa e alla fine il giovane ha dovuto prendere una decisione ed è rimasto solo per Cristiana.

Flavio, invece, ha conosciuto un po' meglio Denise.

Nessun ospite da Temptation Island

A differenza di quello che è successo la settimana scorsa, alla registrazione di Uomini e donne del 23 settembre non ha partecipato nessun protagonista di Temptation Island.

Maria De Filippi, dunque, non ha ritenuto necessario invitare le coppie delle quali si è parlato nello speciale che ha chiuso l'edizione 2025 del reality, da Simone e Sonia a Valentina e Antonio.

Gli unici ospiti che si sono palesati agli studi Elios questo martedì sono stati Alessandro e Maria Teresa: il cavaliere e la dama sono tornati per un saluto, ma soprattutto per festeggiare il compleanno di lui.

In studio non si sono visti neanche Gianmarco e Cristina per un confronto definitivo dopo l'annuncio della rottura di qualche giorno fa.