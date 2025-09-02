Oggi, martedì 2 settembre, si registrerà una nuova puntata di Uomini e donne e i fan si aspettano di scoprire l'identità del terzo tronista del cast. Stando a quello che si vocifera in rete, ad affiancare Flavio Ubirti e Cristiana Anania potrebbe essere: un protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, un volto già noto al pubblico (magari un ex corteggiatore del dating-show che non è stato scelto) o uno sconosciuto alla prima esperienza sotto i riflettori.

Il dettaglio notato dal pubblico in studio

Il pubblico che ha partecipato alle riprese di Uomini e donne dell'1 settembre, ha raccontato che in studio c'era una poltrona rossa vuota accanto a Flavio, a Cristiana e agli opinionisti.

Le anticipazioni del web, però, svelano che questo terzo trono non è stato occupato nel corso della registrazione di lunedì scorso, ma potrebbe essere stata solo una questione di tempo.

Questo martedì il cast si ritroverà agli Elios per partecipare ad una nuova puntata, e in tanti si aspettano di scoprire l'identità della persona che andrà ad affiancare i due tronisti che sono stati ufficializzati una settimana fa.

Le ipotesi prima di una nuova registrazione

Da quando si è saputo che Flavio e Cristiana non saranno gli unici tronisti della prima parte della stagione 2025/26 di Uomini e donne, sul web sono nate almeno tre teorie su chi potrebbe entrare nel cast in una delle prossime registrazioni.

L'ipotesi più gettonata tra i fan è quella secondo la quale il terzo tronista sarà un ex di Temptation Island, in particolare uno dei fidanzati che hanno partecipato all'edizione di quest'estate. Da settimane si vocifera che Sarah sarebbe in cima alla lista delle possibili new entry nel dating-show, ma anche Rosario e Denise avrebbero qualche chance.

Sulla poltrona rossa potrebbe accomodarsi anche un altro volto noto, ad esempio qualche ex corteggiatore/trice che non ha ancora trovato l'anima gemella, oppure un giovane sconosciuto ai telespettatori e pronto a mettersi in gioco per la prima volta davanti alle telecamere.

Secondo appuntamento tra Flavio e Martina

Il percorso di Flavio e Cristiana, intanto, è già cominciato e in questi giorni i due hanno fatto le loro prime esterne con i corteggiatori.

L'ex tentatore, in particolare, ha scelto di uscire per due volte di seguito con Martina, una ragazza che l'ha colpito sin da subito e con la quale si è trovato molto bene.

Anche la speaker radiofonica ha iniziato a conoscere meglio i suoi pretendenti, e in settimana ha incontrato Jakub (anche lui ex single di Temptation Island) , ci ha scambiato qualche chiacchiera e in studio ha detto che l'ha rivalutato in positivo.