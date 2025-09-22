Gli studi di Uomini e donne riapriranno i battenti oggi, lunedì 22 settembre, dopo più di quattro mesi. I fan sono emozionati all'idea che, a breve, assisteranno all'inizio di una nuova edizione del loro programma del cuore, la 30esima della sua storia. Maria De Filippi sarà ancora la padrona di casa di uno dei format più amati dal pubblico, e avrà il supporto degli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

L'esordio della nuova stagione

Manca pochissimo al ritorno di Uomini e donne su Canale 5: il dating-show è in pausa dalla fine di maggio, ovvero da quando è stata trasmessa la scelta di Gianmarco in prima serata.

Il 22 settembre andrà in onda la prima puntata dell'edizione 2025/2026, che è anche la 30esima della storia del programma condotto da Maria De Filippi e che fa compagnia ai telespettatori dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:45.

Quello che i fan vedranno in questi giorni, è ciò che è accaduto nelle prime registrazioni della stagione, che risalgono alla fine di agosto.

La trasmissione tornerà con un cast parzialmente rinnovato, con l'immancabile Gemma, con due nuovi tronisti e con i tre opinionisti storici, tutti riconfermati nel loro ruolo.

Oggi è un grande giorno, oggi si torna a casa, oggi si torna a respirare.



Siamo pronti 🏡#Uominiedonne pic.twitter.com/898Bsrs3FP — AMICI NEWS (@amicii_news) September 22, 2025

La gioia dei telespettatori

Sono tante le persone che hanno sentito la mancanza di Uomini e donne in questi mesi, infatti sui social si possono trovare i commenti di chi non vede l'ora di iniziare a vedere le puntate della nuova edizione.

"Oggi è il grande giorno", "Finalmente si torna a casa", "Torniamo a respirare, era ora", "Finalmente alle 14:45 torna la nostra famiglia", "Oggi è il giorno, finalmente tornano Uomini e donne e Maria De Filippi", "Io questo lo considero il giorno dei giorni", "Le nostre giornate avranno un senso d'ora in poi", si legge su X a poche ore dalla messa in onda del primo appuntamento stagionale con il dating-show di Canale 5.

Nel pomeriggio una nuova registrazione

Alle 14:45 del 22 settembre andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Uomini e donne, ma in serata l'attenzione dei fan sarà tutta per le anticipazioni che trapeleranno dagli studi Elios.

Questo lunedì, infatti, il cast si ritroverà per registrare un appuntamento che i telespettatori potranno vedere tra qualche settimana.

La curiosità di molti è per il possibile annuncio di un nuovo tronista, colui/lei che dovrebbe sostituire Rosario sulla poltrona rossa.

in questi giorni si è vociferato anche del probabile ritorno di Gianmarco e Cristina in studio per un confronto post rottura, che è stata ufficializzata sabato scorso con due comunicati che sono stati postati sui social e che hanno fatto riflettere sia i sostenitori dell'ex coppia che chi ha sempre pensato che questo rapporto non sarebbe durato lontano dalle telecamere.