Rosario Gugliemi ha accettato di essere uno dei tronisti della nuova edizione di Uomini e donne, ma sul web c'è chi è convinto che non sarebbe stato sempre sincero a Temptation Island. Alessandro Rosica, ad esempio, su Instagram ha scritto che il giovane non avrebbe mai fatto coppia con Lucia Ilardo, anzi lui avrebbe le prove di relazioni passate con ragazzi che sarebbero pronti a parlare pubblicamente.

La versione di Rosica sui social

Sono passate poche ore da quando è andato in onda lo speciale di Temptation Island dedicato a tre coppie dell'ultima edizione.

Alla fine della puntata del 15 settembre, Rosario ha detto "sì" al trono di Uomini e donne che gli è stato proposto subito dopo la rottura definitiva con Lucia.

Rosario è il nuovo tronista di #UominieDonne! pic.twitter.com/SUoJhIQrcU — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 15, 2025

Alessandro Rosica è stato uno dei primi a commentare l'ingresso del giovane nel cast del dating-show, e l'ha fatto con un post e con diverse storie che ha caricato sul suo account Instagram.

"Una delle più grandi vergogne della tv. Per carità, bravissimo ragazzo, educato e dolce. Ma perché si sta prendendo in giro il pubblico? Rosario è gay e fa coppie fake con le donne pur di fare tv. Purtroppo il trono gay è stato cancellato, ma siccome è un pupillo di Maria De Filippi ha avuto quest'opportunità lo stesso.

Zero controlli, lì ci sono figli e figliastri. Vedrete a fine percorso", ha scritto l'esperto di gossip sui social.

Primi rumor sul passato di Rosario

Rosica non si è fermato qui, e ha aggiunto: "Non ce l'ho con Rosario, ma è davvero così facile prendere in giro tutti? Non ci sono controlli e lasciano passare quello che vogliono loro. Da spettatore mi sento preso in giro. Presto parleranno i suoi ex, con cui sono in contatto".

Il parere dell'esperto di gossip è identico a quello di alcuni fan di Uomini e donne, gli stessi che in questi giorni si sono esposti sui social per mettere in dubbio la sincerità della coppia formata da Rosario e Lucia.

"Quindi lui ci darà il secondo trono gay della storia?", "Io rimango dell'idea che lui sia gay", "Per me è palese questa cosa", "Mi state dicendo che torna il trono gay?

", "Perché hanno scelto lui e non Sarah?", "Che delusione", "Tutto così banale", si legge su X da lunedì scorso.

Il debutto sulla poltrona rossa

Rosario ha accettato il trono al termine dello speciale di Temptation Island che è andato in onda il 15 settembre, quindi è molto probabile che esordirà a Uomini e donne già nel corso della registrazione che è in programma questo martedì.

Le anticipazioni che trapeleranno dagli studi Elios la sera del 16/09, dunque, faranno chiarezza sull'inizio del percorso del ragazzo e su come reagiranno le corteggiatrici quando lo vedranno per la prima volta nelle vesti di tronista.