Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole, in programma dal 29 settembre al 3 ottobre su Rai 3, rivelano che Gianluca continuerà a comportarsi in maniera misteriosa e alquanto sospetta, attirando i dubbi di Giulia e Rosa.

Intanto, Marina continuerà a essere preoccupata per Roberto Ferri mentre Guido si avvicinerà sempre più alla sua ex Mariella.

Anche tra Rossella e Nunzio ci saranno dei nuovi tentativi di riavvicinamento, tali da renderli sempre più complici e affiatati.

Gianluca sempre più misterioso: anticipazioni Un posto al sole 29 settembre-3 ottobre

Giulia e Rosa si mostreranno stranite dalla modalità con cui Gianluca Palladini riuscirà a vendere un orologio di cui rivendicherà la proprietà.

Poco dopo, però, ci sarà l'arrivo a Napoli di Piero Baccini, il quale reclamerà con urgenza la restituzione dell'orologio.

Il comportamento di Gianluca, quindi, continuerà a essere avvolto nel mistero assoluto, al punto tale che Alberto deciderà di intromettersi nel teso confronto tra suo figlio e Piero, cercando di risolvere a modo suo la questione legata a questo orologio.

Guido e Mariella, invece, complice un invito a cena del tutto inaspettato, si ritroveranno sempre più vicini e complici, pronti a riprendere in mano le redini della loro storia d'amore.

Rossella e Nunzio affiatati, Marina in ansia per Ferri

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole previsti dal 29 settembre al 3 ottobre su Rai 3, inoltre, rivelano che Rossella e Nunzio si mostreranno particolarmente complici e affiatati, proprio come ai vecchi tempi.

La dottoressa sembrerà così riavvicinarsi di nuovo al cuoco del Vulcano, complice l'atteggiamento sempre più scostante del suo compagno Riccardo, il quale sembrerà preso solo ed esclusivamente dal suo lavoro.

Intanto Marina continuerà a essere preoccupata per le sorti di Roberto Ferri in carcere mentre Gennaro andrà avanti per la sua strada e potrà contare sul pieno supporto di Vinicio, il quale si mostrerà particolarmente simile al fratello.

Grazie agli sforzi fatti da Rosa, invece, Eduardo riuscirà a ottenere un nuovo colloquio di lavoro ma non sa che c'è qualcuno che sta tramando alle sue spalle.

Roberto aveva aggredito Gennaro negli episodi precedenti di Un posto al sole su Rai 3

Negli episodi precedenti di Upas, Roberto era finito in carcere dopo aver picchiato brutalmente Gennaro Gagliotti.

In seguito a una discussione con Marina, Gennaro aveva provato ad aggredire la donna, costringendo Ferri a intervenire a scagliarsi contro dandogli dei pugni al volto.

Gagliotti finì in ospedale in gravi condizioni mentre Roberto venne indagato e per lui si aprirono le porte del carcere.