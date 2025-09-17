Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 29 settembre al 3 ottobre 2025 rivelano che Rosa si ritroverà a fare i conti con una brutta notizia, di cui non sono ancora noti i dettagli, che finirà per causarle un grosso dispiacere.

Intanto Marina apparirà sempre più scossa dalla situazione che sta vivendo il suo Roberto Ferri e non potrà nascondere l'enorme preoccupazione.

Guido e Mariella, invece, si mostreranno sempre più vicini nonostante gli avvertimenti da parte di Bice nei confronti della sua amica del cuore.

Rosa riceve una brutta notizia, Eduardo in crisi: anticipazioni Un posto al sole 29 settembre-3 ottobre

Eduardo cercherà in tutti i modi di riuscire a inserirsi all'interno del mondo lavorativo e, alla fine, grazie agli sforzi fatti da Rosa riuscirà ad ottenere un colloquio di lavoro.

Peccato che l'esito finale non sarà dei migliori, dato che qualcuno finirà per tramare alle spalle di Eduardo e cercherà di fare il possibile per mettergli i bastoni tra le ruote e impedirgli così di intraprendere questo nuovo percorso professionale.

Eduardo realizzerà così che per lui è sempre più complicato riprendere in mano le redini della sua vita lavorativa mentre Rosa si ritroverà a fare i conti con una brutta notizia.

Sebbene le trame della soap non svelino ulteriori dettagli in merito a questa notizia, la donna si mostrerà fortemente delusa e amareggiata dalla situazione.

Marina scossa per Roberto, Guido e Mariella sempre più vicini

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole dal 29 settembre al 3 ottobre, inoltre, rivelano che Marina apparirà sempre più scossa e turbata dalla difficile situazione che sta vivendo Roberto Ferri e non potrà nascondere la sua ansia.

Intanto Gennaro Gagliotti si renderà conto, compiaciuto, che suo fratello Vinicio è sempre più simile a lui nei modi di fare in materia di affari.

Guido e Mariella appariranno sempre più vicini e intimi: i due non rinunceranno a trascorrere del tempo assieme, malgrado gli avvertimenti di Bice che chiederà alla sua migliore amica di stare attenta e cercare di mantenere le distanze dal padre di suo figlio, per evitare nuove sofferenze d'amore.

La scelta di Guido che fece soffrire Mariella

Negli episodi precedenti di Upas, trasmessi su Rai 3, era stato Guido a decidere di interrompere la sua relazione con Mariella, convinto di provare dei sentimenti nei confronti di Claudia Costa.

Da qui la scelta di voltare pagina e mettere la parola fine al suo matrimonio, salvo poi rendersi conto che con Claudia non avrebbe mai funzionato.

In seguito alla rottura con l'attrice, Guido ha cercato di tornare sui suoi passi provando a riavvicinarsi a Mariella.