Dopo aver fallito il piano che prevedeva di farlo registrare dalla moglie Antonietta per incastrarlo, Marina non si arrenderà e tornerà all’attacco per ridimensionare Gennaro. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 6 al 10 ottobre, non svelano molti dettagli ma confermano che l’imprenditrice Giordano sarà determinata a riprendersi i Cantieri con qualsiasi mezzo.

Nel frattempo Roberto Ferri, in carcere, dovrà affrontare sempre maggiori difficoltà nel tentativo di contenere l’atteggiamento minaccioso di Rosario.

Marina mostra il suo lato oscuro

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Marina Giordano sceglierà di ricorrere a metodi drastici per liberarsi una volta per tutte dei fratelli Gagliotti. Dopo aver fallito nel tentativo di convincere Vinicio a schierarsi dalla sua parte, Marina deciderà di passare alle maniere forti e metterà in atto un piano subdolo per avere la meglio.

Non è ancora chiaro quale sarà la sua strategia, ma tutto lascia pensare che tornerà a mostrarsi come la temibile dark lady di un tempo pur di riprendersi i Cantieri.

Ferri in pericolo

Mentre Marina cercherà di riprendersi i Cantieri, Roberto Ferri dovrà affrontare momenti difficili in carcere per tenere a bada Rosario. La scelta di difendere Ludovico lo esporrà a gravi rischi con il gruppo di detenuti guidato dal criminale.

Ferri sarà ormai segnato come loro nemico e diventerà il bersaglio principale, una situazione dalla quale sarà complicato uscire indenne. A tutto questo, si aggiungerà la necessità di mantenere un comportamento impeccabile per poter sperare di ottenere la libertà condizionale.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 6 al 10 ottobre: Rossella allontana Riccardo, Pino deluso da Rosa

Rossella si renderà conto che Riccardo non accetterà mai un rapporto di semplice amicizia con lei e per questo deciderà di allontanare definitivamente l’ex dalla sua vita.

Rosa e Damiano si alleeranno per sostenere Eduardo in un momento molto difficile della sua esistenza. Il loro obiettivo comune finirà per riavvicinarli mentre Pino, intuendo ciò che sta accadendo, sceglierà di farsi da parte.

Mariella deciderà di perdonare Guido e di riaccoglierlo in casa, tuttavia il ritorno di Claudia sconvolgerà i suoi piani e farà riaffiorare paure e insicurezze che credeva superate.

Dopo aver scoperto che Gianluca ha un problema con l’alcol, Diego deciderà di offrirgli un lavoro al Vulcano per aiutarlo e al tempo stesso sopperire alla mancanza di personale causata dalla partenza di Silvia. Nel frattempo Alberto non sarà entusiasta del nuovo impiego del ragazzo ma sceglierà di rispettare la decisione di suo figlio, accogliendo i saggi consigli di Luca.