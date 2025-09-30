Brutte notizie in arrivo per i sostenitori di Pino e Rosa. Le nuove anticipazioni di Un posto al sole sulle puntate in onda dal 6 al 10 ottobre rivelano che il loro rapporto giungerà al capolinea.

A favorire questa rottura sarà anche l’ingresso di Eduardo Sabbiese nella vita della sorella, ma il motivo principale resterà il riavvicinamento tra Rosa e Damiano, che costringerà il postino filosofo a farsi da parte.

Un posto al sole: Eduardo cerca riscatto a Napoli, ma Grillo lo ostacola

Nelle prossime puntate della soap Eduardo Sabbiese farà di tutto per lasciarsi alle spalle il suo passato da camorrista.

Come ha ribadito lui stesso, nel suo vecchio quartiere lo odiano tutti. Del resto le persone perbene non si fidano, mentre i suoi ex "amici" lo considerano un traditore.

Eduardo però non si arrenderà e, grazie all’intercessione di Rosa, riuscirà a ottenere un buon colloquio di lavoro. Tuttavia le cose non andranno come sperato. A quanto pare infatti l'ispettore Grillo interverrà rivelando il passato dell’uomo e mettendolo in cattiva luce agli occhi del suo futuro datore di lavoro. A quel punto Damiano chiederà al suo superiore di lasciarlo in pace e si esporrà pur di proteggere l’ex boss, mentre la tensione salirà alle stelle.

Rosa e Damiano si riavvicineranno mentre Clara cercherà aiuto per Eduardo

L’obiettivo comune di aiutare Eduardo a rifarsi una vita spingerà Rosa e Damiano a collaborare assieme e a riavvicinarsi moltissimo. I due passeranno sempre più tempo insieme, scoprendosi affiatati come prima, mentre il povero Pino, conscio di quello che sta succedendo, deciderà che è giunto il momento di farsi da parte.

A quanto pare Rosa non ne resterà particolarmente amareggiata e si appoggerà subito a Damiano. Resta da capire se i due torneranno a far coppia o se Rosa si troverà lasciata da entrambi gli uomini.

Nel frattempo anche Clara cercherà di aiutare suo marito e per farlo, proverà a rivolgersi a Niko e Giulia, a quanto pare però la donna non otterrà i risultati sperati.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 6 al 10 ottobre: Gianluca nuovo cameriere del Vulcano, Mariella delusa da Guido

Nonostante i problemi di Gianluca con l'alcol, Diego deciderà di assumere il giovane Palladini al Vulcano come barista.

Dopo avere accettato il ritorno di Guido a casa, Mariella lo sorprenderà assieme a Claudia.

Stanco delle vessazioni di Rosario, Roberto deciderà di risolvere la questione da solo.

La mancanza di Raffaele, spingerà Renato a trovare un modo "ingegnoso" per sentirlo vicino.

Rossella si renderà conto del fatto che Riccardo non riuscirà mai ad esserle semplicemente amico.