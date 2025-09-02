Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano un mistero legato alle conseguenze della colluttazione tra Roberto Ferri e Gennaro Gagliotti. Nelle puntate in onda da lunedì 8 a venerdì 12 settembre alle 20:50 su Rai 3, Gennaro Gagliotti si troverà ancora ricoverato in ospedale, dopo essere rimasto gravemente ferito in seguito ai pugni ricevuti da Roberto Ferri. Quest’ultimo, nel frattempo, penserà che il suo socio stia fingendo di aver perso la vista solamente per aggravare la sua posizione agli occhi degli inquirenti. Spazio anche alle vicende di Alice, turbata per l'andamento della sua relazione con Vinicio.

Gennaro Gagliotti potrebbe aver inscenato la cecità

Vinicio si prenderà cura di suo fratello, ricoverato da alcuni giorni all’ospedale San Filippo di Napoli. Gennaro Gagliotti ha riportato un violento trauma cranico dopo aver battuto la testa a terra, in seguito ai colpi ricevuti da Roberto Ferri. La dottoressa Fiorillo ha riscontrato un edema cerebrale e una possibile perdita della vista. Tuttavia, al momento si tratta soltanto della testimonianza del paziente, che afferma di non vedere nulla, senza che siano emerse prove concrete sulle sue reali condizioni. Questo dettaglio porterà Roberto a sospettare che Gennaro stia fingendo la cecità con l’unico scopo di ottenere una condanna più severa.

Alice è preoccupata per la sua relazione con Vinicio

Nel frattempo, Alice Pergolesi, rientrata da qualche giorno a Napoli dopo le recenti vicissitudini, sarà molto preoccupata per il silenzio di Vinicio. Marina cercherà di rassicurarla, spiegandole che il ragazzo è comprensibilmente assorbito dalle condizioni di salute del fratello Gennaro. Inoltre, Marina riterrà improbabile che Vinicio abbia dimenticato la storia d’amore con la nipote. Alice deciderà, quindi, di recarsi all’ospedale San Filippo per incontrarlo: lo abbraccerà, dicendogli che quanto accaduto tra le loro famiglie non dovrà compromettere il loro rapporto. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano un dettaglio interessante: Vinicio annuirà, ma il suo sguardo tradirà un'evidente incertezza, lasciando intendere che le parole di Alice non lo abbiano del tutto convinto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: la dottoressa Fiorillo ha visitato Gagliotti

Nei precedenti episodi di Un posto al sole andati in onda su Rai 3, la dottoressa Fiorillo ha informato Antonietta delle condizioni critiche del marito, al quale è stato diagnosticato un edema cerebrale. Nel frattempo, Gennaro si è risvegliato, dichiarando di vedere tutto buio e di aver perso la vista. Roberto, invece, si è recato ai Cantieri Flegrei Palladini per parlare con gli operai e informarli dell’accaduto all’amministratore delegato, ribadendo di aver colpito Gagliotti soltanto per difendere sua moglie Marina, che era stata strattonata violentemente da lui.