Nelle prossime puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 29 settembre al 3 ottobre grande attenzione sarà rivolta a Rosa ed Eduardo. Entrambi dovranno affrontare una brutta notizia che li trascinerà in un profondo stato di frustrazione.

Intanto Gennaro e Vinicio domineranno la scena ai Cantieri mentre Roberto sarà impegnato a lottare per salvarsi la pelle in carcere. Infine spazio a un nuovo mistero legato a Gianluca Palladini che terrà tutti con il fiato sospeso.

Brutte notizie per Rosa ed Eduardo

In vista del processo, Eduardo cercherà di rimettersi in gioco trovando un lavoro ma il quartiere non lo accoglierà come sperato e una scritta offensiva scatenerà la sua rabbia spingendo Pino e Alberto a criticarlo.

Le cose però non andranno meglio in seguito, perché Sabbiese otterrà un colloquio grazie alla sorella ma scoprirà che qualcuno trama contro di lui per impedirgli di rimettersi in sesto.

Le anticipazioni confermano che Eduardo e Clara vorrebbero restare a Napoli anche se tutto dipenderà dall’esito del processo e dalla possibilità per Sabbiese di costruirsi una sistemazione stabile.

Nel frattempo anche Rosa andrà incontro a una delusione della quale non trapela ancora molto e che potrebbe arrivare da Pino, da Damiano così come da Clara o dalla signora Giulia ma soltanto nei prossimi giorni si scoprirà di più.

Ferri in pericolo in carcere, Vinicio diventa come Gennaro

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Ferri non se la passerà affatto bene.

L’imprenditore finirà infatti nel mirino di un altro detenuto, Rosario, che trasformerà la sua permanenza in carcere in un autentico incubo. Per sua fortuna, Roberto riuscirà a trovare un alleato in un detenuto di nome Ludovico, anche se avere un amico in più potrebbe non essere sufficiente.

Nel frattempo, ai Cantieri, Vinicio cambierà atteggiamento sotto l’influenza di Gennaro che lo trascinerà sempre più in basso fino a renderlo simile a lui. Marina, intanto, resterà sola, esclusa dalle dinamiche di potere e in attesa che Roberto possa tornare ad aiutarla.

Gianluca e il mistero dell’orologio

Parallelamente continuerà a crescere il mistero intorno a Gianluca Palladini. A quanto pare il ragazzo tenterà di vendere un misterioso orologio molto costoso, mettendo in allarme sia Giulia che Rosa, già preoccupate per i suoi atteggiamenti sospetti.

Successivamente si scoprirà che l’oggetto apparteneva al suo ex socio Piero, che farà ritorno a Napoli per riprendersi la refurtiva. È probabile quindi che Gianluca avesse cercato di impossessarsene per vendicarsi delle scorrettezze subite dall’uomo, ma nel suo racconto continueranno a emergere numerose incongruenze.

Nel frattempo Alberto offrirà un aiuto non richiesto con l’intento di proteggere suo figlio ma finirà per complicare ulteriormente la situazione.