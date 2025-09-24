Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 29 settembre al 3 ottobre ci sarà una svolta importante: Silvia riuscirà finalmente a convincere Michele a seguirla in un viaggio che li porterà fino in Nuova Zelanda. Una meta che non appare affatto casuale, visto che lì si trova già Anna Boschi.

Prima di partire, i due affideranno le chiavi di casa a Guido, che accetterà di occuparsi del loro appartamento durante l’assenza della coppia. Resta però un dubbio che continua a dividere i fan, ossia se si tratti soltanto di una breve parentesi oppure di un addio vero e proprio.

Silvia convince Michele a partire per la Nuova Zelanda

Gli episodi andati in onda in questi giorni hanno già mostrato quanto Silvia sia determinata a realizzare questo progetto. La donna non ha nascosto di vedere Michele stanco, schiacciato dal lavoro e dalle tensioni accumulate negli ultimi tempi. Per questo spingerà con forza perché lui parta insieme a lei per la Nuova Zelanda, e alla fine ci riuscirà.

Così i due lasceranno Palazzo Palladini, chiedendo a Guido di trasferirsi temporaneamente a casa loro. Una scelta che potrebbe aprire a Del Bue nuove possibilità di riavvicinamento con Mariella, segno che questa non sarà una semplice vacanza ma l’inizio di una svolta narrativa.

Un addio che preoccupa i fan di Un posto al sole

L’anticipazione ha scatenato molte reazioni tra il pubblico. C’è chi teme che si tratti di un addio definitivo da parte di Silvia e Michele, e chi invece è convinto che sia solo una pausa, come spesso accaduto, anche ad altri personaggi, nella storia della soap.

Va detto che spesso gli attori vengono chiamati a effettuare una sorta di "turnazione" per dare maggiore spazio anche ad altri protagonisti. Di contro ci sono precedenti poco incoraggianti che mettono in ansia il pubblico. Basti ricordare l’esempio di Franco e Angela, la cui partenza si trasformò poi in un vero e proprio addio.

Al momento non esistono conferme ufficiali, ma è certo che nelle prossime settimane si aprirà un lungo arco narrativo con Silvia e Michele lontani da Napoli.

La presenza di Guido nella loro casa non fa che rafforzare questa sensazione. La sensazione però è che i due protagonisti storici presto o tardi faranno ritorno a Napoli.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 29 settembre al 3 ottobre: Eduardo cerca lavoro, Vinicio somiglia sempre più a Gennaro

Rosa si impegnerà per procurare un colloquio di lavoro a Eduardo ma i pregiudizi faranno naufragare l’occasione. Anche per lei arriverà una dolorosa delusione che la metterà a dura prova.

Vinicio mostrerà atteggiamenti sempre più simili a quelli del fratello e questo renderà Gennaro molto orgoglioso, mentre Marina sarà sempre più preoccupata dalla deriva dei Cantieri.

Roberto stringerà un legame sempre più forte con Ludovico ma la loro amicizia scatenerà la rabbia degli altri detenuti.

In particolare, Rosario prenderà di mira entrambi.

Gianluca sorprenderà tutti quando metterà in vendita un orologio di grande valore facendolo passare per suo. Quel gesto insospettirà subito Giulia e Rosa e poco dopo a Napoli arriverà Piero Baccini deciso a riprendersi l'oggetto prezioso che sostiene sia stato rubato dal giovane Palladini. Tra i due nascerà un confronto acceso che porterà alla luce un lato inatteso della personalità di Gianluca. In questa situazione complicata cercherà di intervenire Alberto convinto di poter risolvere il problema, ma il suo aiuto finirà per aggravare ulteriormente la vicenda.

Camillo, profondamente deluso dal comportamento di Jimmy, non sembrerà disposto a perdonarlo.

Renato riuscirà a convincere persino Raffaele del valore dell’Intelligenza Artificiale dimostrandogli quanto possa rivelarsi utile anche nella sua vita quotidiana.

Le gemelle Cirillo otterranno da Elena la possibilità di registrare una puntata di prova ma il rischio di un clamoroso disastro resterà altissimo.

Rossella e Nunzio continueranno a rafforzare il loro legame mostrando una sintonia sempre più evidente. Riccardo infine si rifugerà nel lavoro con una dedizione quasi ossessiva, come se fosse l’unico modo per liberare la mente e ritrovare equilibrio.