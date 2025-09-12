Le prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 delle due settimane dal 15 al 26 settembre annunciano che Renato continua a essere sempre più dipendente dall'intelligenza artificiale, un'ossessione che preoccupa chi gli sta intorno. Intanto Matteo ha in serbo una vendetta contro Viola, e Jimmy si troverà al centro di una situazione difficile. Nel frattempo, il ritorno di Rosa, Eduardo e Clara a Napoli porterà nuove dinamiche, mentre Damiano si interroga sul suo futuro nella polizia. Infine, Alice e Vinicio affrontano decisioni importanti per il loro futuro insieme.

La vendetta di Matteo e la dipendenza di Renato

Renato è sempre più in relazione all'intelligenza artificiale, al punto che Niko cerca l'aiuto di Raffaele per distoglierlo da questa ossessione che potrebbe avere conseguenze sulla sua vita quotidiana.

Nel frattempo, Jimmy scopre che Matteo ha intenzioni poco amichevoli verso Viola. Il giovane dovrà decidere come agire di fronte a questa scoperta, mentre si trova alle prese con il peso della responsabilità e dell'amicizia. La situazione si complica ulteriormente quando la vendetta di Matteo colpisce direttamente Jimmy, danneggiando il suo rapporto con Camillo.

Nuove sfide per Damiano e i dilemmi di Alice

Damiano è tormentato dalla decisione di lasciare la polizia, ma alcune riflessioni e un confronto con Eduardo potrebbero influenzare il suo percorso.

Al contempo il legame tra Rosa e Damiano si mostra sempre più profondo, mentre Alberto si riavvicina a Gianluca, facendogli comprendere quanto la sua infanzia sia stata segnata dall'assenza paterna.

Nel frattempo Alice è divisa tra la voglia di partire e il desiderio di restare accanto a Vinicio, che si trova a sua volta combattuto tra l'amore per lei e il bisogno di sostenere il fratello. La tensione tra queste decisioni personali si intreccia con le dinamiche lavorative di Vinicio e Gennaro, sempre più coinvolti nei cantieri.

Nella puntata precedente di Un Posto al Sole

Nella puntata precedente di Un Posto al Sole, andata in onda venerdì 12 settembre, l'avvicinamento tra Samuel e Micaela, reso ancora più intenso da un ballo carico di sensualità, ha acceso nuove scintille tra i due, aprendo scenari inaspettati.

Intanto la relazione tra Viola e Damiano è stata messa seriamente a dura prova da un confronto acceso che ha rischiato di incrinare profondamente il loro legame.

Nel frattempo Niko e Manuela, sempre più in ansia, hanno mostrato crescente preoccupazione per la dipendenza di Renato dall’intelligenza artificiale, temendo che questa ossessione lo allontani sempre più dalla realtà e dalle persone care.