Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, in programma dal 15 al 19 settembre su Rai 3, rivelano che Damiano si ritroverà a riflettere sul suo futuro lavorativo e si dirà pronto a lasciare il suo incarico nel mondo della Polizia.

Questa volta, Renda sembrerà intenzionato a procedere per la sua strada, al punto da lasciare particolarmente scosso il suo amico Eduardo, di rientro a Napoli, dopo un periodo di assenza, assieme a Clara.

Intanto, però, Damiano si ritroverà anche a rivalutare il suo rapporto con l'ex compagna Rosa, complice la crisi sempre più profonda con Viola.

Damiano pronto a lasciare la polizia, Eduardo scosso: anticipazioni Un posto al sole 15-19 settembre

Per Damiano arriverà, dunque, il momento di prendere delle decisioni importanti legate alla sua sfera professionale: l'uomo si dirà pronto a lasciare definitivamente il suo incarico nella Polizia. L'intenzione di Renda sarà quella di voltare pagina, dando una svolta alla sua vita.

Intanto, i telespettatori potranno assistere al ritorno di Clara ed Eduardo a Napoli: dopo un periodo di assenza, i due saranno pronti a trascorrere un po' di tempo in compagnia dei loro amici.

Damiano, quindi, avrà modo di rivedere Eduardo: i due parleranno della scelta del poliziotto di chiudere la sua attività nelle forze dell'Ordine e tale annuncio lascerà senza parole il compagno di Clara.

Eduardo, seppur scosso dalla decisione di Damiano, proverà a far ragionare il suo amico, cercando di convincerlo a non fare scelte azzardate, di cui poi potrebbe pentirsene.

Damiano rivaluta la sua ex Rosa nei prossimi episodi di Upas

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole, in onda dal 15 al 19 settembre, inoltre, rivelano che, proprio grazie al discorso di Eduardo, Damiano si ritroverà a riflettere anche sul suo rapporto con Rosa.

Il poliziotto rivaluterà tantissimo la mamma di suo figlio, rendendosi conto di quanto sia legata a lui: una considerazione che arriverà proprio nel momento di maggiore crisi con la sua attuale compagna Viola, con la quale apparirà sempre più distante.

Intanto, Gianluca tornerà a Palazzo Palladini e verrà coinvolto da Alberto in un incontro con Federico: un momento che finirà per riaprire delle vecchie ferite nel cuore del ragazzo.

Il bacio tra Rosa e Damiano negli episodi precedenti di Upas su Rai 3

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, tra Rosa e Damiano si era riaccesa la fiamma della passione.

Complice un momento di debolezza e di stanchezza da parte del poliziotto, dovuto alla crisi in corso con Viola, Renda finì per baciare la sua ex Rosa con grande intensità e passione.

Un bacio che aveva lasciato interdetta e senza parole la donna, profondamente scossa da quanto fosse accaduto, nonostante la sua relazione con Pino.