Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 6 al 10 ottobre rivelano che Marina Giordano sarà senza scrupoli nei confronti di Gennaro Gagliotti.

La dark lady sarà pronta a tutto pur di vendicarsi e deciderà di mettere in atto il suo piano.

Intanto, Rossella capirà che è arrivato il momento di porre fine al rapporto con Riccardo, mentre Gianluca verrà assunto al Vulcano per sostituire Silvia durante la sua assenza.

Marina senza scrupoli: anticipazioni Un posto al sole 6-10 ottobre

L'odio di Marina nei confronti di Gennaro Gagliotti crescerà sempre più nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole.

La signora Giordano non avrà alcuna intenzione di farla passare liscia a Gennaro e Vinicio, intenzionata a ridimensionare la loro presenza e il loro strapotere all'interno dei Cantieri Flegrei, così da poter tornare ad avere pienamente in mano le redini della situazione.

Intanto, Roberto Ferri, in carcere, continuerà a vivere dei momenti di grande pericolo per via degli scontri che stanno nascendo con Rosario.

Rossella chiude con Riccardo, Gianluca assunto al Vulcano

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Rossella si renderà conto di dover mettere un punto al suo legame con Riccardo.

Capirà che tra lei e il collega non potrà mai esserci un rapporto di amicizia e per tale motivo deciderà di chiuderlo.

Intanto, Gianluca continuerà a essere dipendente dall'alcol e la sua condizione preoccuperà i suoi amici. Diego, per cercare di dargli una mano, proporrà a Nunzio di farlo assumere al Vulcano, così da poter sopperire all'assenza momentanea di Silvia.

La trattativa andrà a buon fine e Gianluca comincerà subito a lavorare al Vulcano, anche se suo padre Alberto reagirà molto male.

Per Mariella, invece, arriverà il momento di dare una seconda chance a Guido: deciderà di lasciarsi alle spalle il passato e riprendere in mano il loro rapporto, salvo poi fare un passo indietro quando lo sorprenderà in compagnia della sua ex Claudia Costa, rientrata a Napoli per qualche giorno.

Il ritorno di Gianluca a Napoli negli episodi precedenti di Upas

Negli episodi precedenti della soap, Gianluca era tornato a Napoli dopo un lungo periodo di assenza e fin dal primo istante si era mostrato particolarmente enigmatico.

All'inizio, però, nessuno aveva dato peso a questo suo comportamento, fino a quando il ragazzo non è stato ritrovato in pessime condizioni da Rossella e ha ammesso di aver subito un pestaggio.