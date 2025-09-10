Le trame delle prossime puntate di Un posto al sole previste dal 22 al 26 settembre in prima visione assoluta rivelano che Eduardo si mostrerà fuori controllo dopo una scritta infamante che comparirà in quartiere nei suoi confronti.

L'uomo finirà per perdere le staffe, lasciandosi andare a un comportamento aggressivo che verrà duramente criticato da Alberto e Pino.

Intanto Marina apparirà disperata dopo che Gennaro Gagliotti, tornato alla ribalta ai Cantieri Flegrei, cercherà di toglierle sempre più potere.

Eduardo perde il controllo: anticipazioni Un posto al sole 22-26 settembre

In attesa che inizi il processo, Eduardo deciderà di mettersi alla ricerca di un nuovo lavoro ma l'accoglienza del quartiere non sarà delle migliori.

Il compagno di Clara verrà bersagliato e messo alla berlina, al punto che tale situazione lo metterà di fronte a una durissima realtà.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Eduardo si ritroverà a fare i conti con delle scritte infamanti che compariranno sul suo conto: l'uomo finirà per perdere completamente la pazienza e il pieno controllo della situazione, finendo per assumere un atteggiamento aggressivo che lascerà senza parole Alberto e Pino, i quali non esiteranno a bacchettarlo.

Marina sempre più disperata, Silvia preoccupata

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole in programma dal 22 al 26 settembre su Rai 3, inoltre, rivelano che Marina Giordano si mostrerà disperata dopo che Gennaro Gagliotti continuerà a tramare alle sue spalle e le toglierà sempre più potere all'interno dei Cantieri.

Gagliotti finirà per consolidare il sodalizio con suo fratello Vinicio che, nel frattempo, ignorerà i consigli di Marina e deciderà di ricostruire il suo rapporto con Gennaro, dopo gli screzi che li avevano fatti allontanare.

Silvia, invece, cercherà in tutti i modi di convincere Michele a prendersi un periodo di pausa dal lavoro: il giornalista, però, non sembrerà dello stesso parere e intanto organizzerà una nuova intervista a Paolo Siani, in occasione dell'anniversario dei quarant'anni della morte del fratello Giancarlo.

Michele aveva affrontato il caso della morte di Assane

Negli episodi precedenti di Upas, Michele aveva vissuto dei momenti di paura mettendosi contro Gagliotti. Il giornalista aveva denunciato il caporalato all'interno dell'azienda di Gennaro e Vinicio, cercando di incastrare l'imprenditore con la denuncia di Assane.

Il colpo di scena ci fu nel momento in cui il bracciante agricolo venne ritrovato senza vita, a distanza di un po' di giorni dalla sua sparizione. Fu Michele a dare informazioni sul ritrovamento del cadavere, dopo una segnalazione di Agata.