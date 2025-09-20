Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole dal 29 settembre al 3 ottobre rivelano che Eduardo si mostrerà in forte crisi perché alla ricerca di un nuovo incarico professionale che possa permettergli di rimettersi in piedi e dare una svolta importante alla sua vita.

Intanto Rossella si sentirà sempre più trascurata da Riccardo, concentrato solo ed esclusivamente sul suo lavoro mentre Guido e Mariella appariranno sempre più vicini e intimi.

Eduardo si ritrova in forte crisi: anticipazioni Un posto al sole al 3 ottobre 2025

Eduardo, dopo il suo ritorno a Napoli, si metterà alla ricerca di un nuovo incarico professionale che possa permettergli di rimettersi in gioco.

Sarà Rosa a garantirgli un colloquio che potrebbe dare una mano a Eduardo per fare in modo che il suo sogno diventi realtà, anche se qualcuno giocherà sporco alle sue spalle.

Di chi si tratta? Al momento le trame della soap opera di Rai 3 non svelano ulteriori dettagli in merito anche se, tale situazione, finirà per mettere in forte crisi Eduardo.

Tra Guido e Mariella, invece, tornerà il sereno e i due si mostreranno nuovamente complici e affiatati, proprio come ai vecchi tempi.

La donna, quindi, sembrerà voler lasciarsi alle spalle le parole dei suoi amici che le avevano consigliato di non fidarsi più del padre di suo figlio, dopo la batosta ricevuta in precedenza.

Rossella si riavvicina a Nunzio nei prossimi episodi di Upas

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Upas in programma dal 30 settembre al 3 ottobre su Rai 3, inoltre, rivelano che Rossella si sentirà sempre più trascurata e messa da parte da Riccardo, che continuerà a dedicarsi anima e corpo solo al suo lavoro.

E, tale situazione, finirà per favorire un riavvicinamento tra Rossella e Nunzio: i due si mostreranno nuovamente complici e affiatati, proprio come accadeva ai vecchi tempi.

Gennaro, invece, si ritroverà a constatare compiaciuto che suo fratello Vinicio sta assumendo sempre più le sue sembianze in merito alle questioni legate agli affari della loro azienda.

Il rapporto tra Gennaro e Vinicio nella soap Upas

Nelle puntate precedenti della soap, Gennaro e Vinicio avevano vissuto un momento di crisi e allontanamento, che li aveva spinti a prendere due strade diverse.

Tuttavia, in seguito all'aggressione di Gennaro da parte di Roberto, Vinicio scelse di ritornare a Napoli e di seguire dal vicino l'evolversi delle condizioni di salute del fratello che, in un primo momento, sembrava aver perso la vista.

Una situazione che ha riavvicinato i due fratelli Gagliotti, pronti adesso a collaborare nuovamente insieme per il bene degli affari di famiglia.