Con il ritorno di Guido a Palazzo Palladini, nelle prossime puntate di Un posto al sole si tornerà a parlare molto di lui e di Mariella. Le anticipazioni dal 6 al 10 ottobre rivelano infatti che il vigile si riavvicinerà moltissimo a sua moglie, tant’è che quest’ultima deciderà di riaccoglierlo in casa.

Un apparente lieto fine che verrà però stravolto da un evento. Mariella sorprenderà infatti Guido e Claudia assieme al Caffè Vulcano, con lui che le tiene le mani in un gesto apparentemente inequivocabile.

Un posto al sole, trame di ottobre: Guido torna a Palazzo Palladini

Come annunciato in questi giorni, Silvia e Michele partiranno per la Nuova Zelanda e lasceranno il loro appartamento a Guido. Quest’ultimo avrà quindi la possibilità di stare vicino a Lollo e Mariella senza fare troppa fatica. Questa nuova situazione sembrerà essere molto apprezzata sia da Del Bue che dalla moglie, mentre l’unica a mostrare più di una perplessità resterà Bice.

In seguito i due faranno squadra per aiutare il maggiordomo Alfredo alle prese con le prepotenze del barone Cotugno. La coppia riuscirà ad aiutare il povero uomo, che si mostrerà molto grato in un modo a dir poco sorprendente. In ogni caso questa insolita alleanza finirà per avvicinare ancora di più Guido e Mariella e la donna sarà convinta che sia giunto il momento di dare al marito una seconda possibilità.

Una delusione per Mariella

L’entusiasmo di Mariella sarà destinato a durare poco. La donna, poco dopo, si troverà infatti davanti a una scena che rimetterà tutto in discussione. La vigilessa, infatti, entrerà al Caffè Vulcano con il nipote Castrese e si imbatterà in Guido e Claudia intenti a scambiarsi sguardi complici e gesti affettuosi. Per Mariella sarà un colpo durissimo perché l’uomo che da giorni cerca di riconquistarla sembrerà ora più vicino che mai a un’altra donna. Altieri cadrà nello sconforto e si convincerà di essere stata ingannata.

Attenzione però perché a quanto pare questa volta Guido sarà innocente. Le trame di Un posto al sole non chiariscono molto, ma suggeriscono che tra i due non ci sarà alcun momento romantico.

Forse Guido starà semplicemente consolando un’amica o addirittura le starà spiegando di essere tornato con sua moglie. In ogni caso, indipendentemente da tutto, Mariella capirà che per lei non sarà semplice tornare a fidarsi di suo marito.

Castrese sempre più solo e sconsolato

Sullo sfondo di questa vicenda verrà portata avanti un’altra trama che sembrava essere stata accantonata. Nelle prossime puntate di Un posto al sole si tornerà, infatti, a parlare di Sasà e Castrese. Il figlio di Espedito si sentirà sempre più solo e disperato a causa della fine della sua storia con il vigile e non riuscirà a immaginare la sua vita senza di lui.

Castrese si rifugerà ancora una volta nell’affetto di Mariella.

Ma Cerruti, stavolta, non sarà più disposto a vivere nell’ombra, stanco di bugie e sotterfugi usati per nascondere la verità. Sasà infatti non riuscirà più ad accettare che Castrese non abbia ancora detto la verità a suo padre.