Gianluca inizierà a lavorare al caffè Vulcano ma, a quanto pare, suo padre Alberto non la prenderà affatto bene. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 6 al 10 ottobre, rivelano che il giovane Palladini verrà assunto da Diego e Nunzio ma suo padre resterà alquanto deluso da questa sua scelta.

Nel frattempo Rosa si avvicinerà sempre più a Damiano, così come Mariella a Guido. Spazio anche a Ferri che cercherà vendetta in carcere, mentre Marina elaborerà un piano per sbarazzarsi dei fratelli Gagliotti

Gianluca ha problemi con l'alcol

Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà rivelato che Gianluca ha un grave problema di dipendenza dall’alcol.

Ironia della sorte, Diego, dopo essersi confrontato con Nunzio, penserà di offrirgli un lavoro proprio al Vulcano, un locale dove le bevande alcoliche non mancano.

A quanto pare, Gianluca accoglierà con entusiasmo questa opportunità, tuttavia suo padre non condividerà il suo stesso entusiasmo.

Alberto deluso da suo figlio

Alberto ha promesso che non sarebbe ricaduto nei vecchi errori del passato, ma alla prima vera prova vacillerà. L’avvocato Palladini non riuscirà infatti ad accettare che suo figlio, un Palladini, possa lavorare come cameriere al Vulcano, un locale che frequenta, ma che spesso disprezza.

A risolvere la questione ci penserà il saggio Luca De Santis. L’uomo riuscirà a far comprendere al suo amico che Gianluca ha tutto il diritto di accettare questo lavoro e che non c'è nulla di sbagliato.

Alberto, seppur non sia felice, deciderà di rispettare la scelta di suo figlio. Resta solo da capire per quanto tempo riuscirà a tollerare questa nuova situazione.

Il resto delle trame di Un posto al sole, dal 6 al 10 ottobre: Marina e Roberto vogliono vendetta, Pino pronto a salutare

Stanco di subire le angherie di Rosario, Roberto deciderà di regolare i conti in prima persona. Nel frattempo Marina penserà a una strategia per riprendersi i cantieri e allontanare Gennaro.

Damiano e Rosa uniranno le forze per aiutare Eduardo a trovare un lavoro e ricostruirsi una vita. Questa alleanza alimenterà profondamente la crisi tra Picariello e Pino, ormai sempre più vicini alla rottura.

Dopo aver deciso di riaccogliere Guido in casa, Mariella troverà l’uomo insieme a Claudia.

Non è chiaro cosa stessero facendo ma questo evento riaccenderà vecchi timori nella vigilessa che non sarà più convinta della sua scelta.

Renato troverà un modo per avere Raffaele al suo fianco nonostante la distanza che li separa. Forse anche questa volta entrerà in gioco l’intelligenza artificiale.

Infine Rossella si renderà conto, a malincuore, che Riccardo non accetterà mai di essere soltanto suo amico.