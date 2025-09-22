La puntata di Un posto al sole di stasera si è chiusa con un gruppo di detenuti che ha circondato un prigioniero sordo. La scena ha scosso profondamente Roberto, che è apparso sul punto di intervenire ma alla fine si è trattenuto.

Le anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre raccontano che Ferri si avvicinerà sempre di più a Ludovico, il detenuto sordo, mentre Rosario, leader del gruppo dei carcerati ostili, si farà via via più minaccioso e pericoloso.

Un posto al sole: Ferri nei guai in carcere

Roberto Ferri si avvicinerà sempre di più a Ludovico, il detenuto sordo finito nel mirino degli altri carcerati.

Questo legame attirerà l’ostilità di Rosario, deciso a intimidirli con minacce e ritorsioni sempre più dure. La tensione in carcere crescerà giorno dopo giorno e Ferri sarà costretto a difendere un’amicizia che per lui diventerà sempre più preziosa.

Fuori dalle mura Marina sarà sopraffatta dall’ansia per il marito, temendo che lui possa mettersi in pericolo.

Cosa è successo a Ferri in passato?

La vista di Ludovico farà riaffiorare a Ferri i ricordi della sua infanzia. Non tutti sanno che Roberto è cresciuto con genitori sordomuti e che questo aspetto della sua vita venne fuori quando, alla nascita, il piccolo Sandro risultò sordo e si temette un problema genetico.

Sandro in seguito riacquistò l’udito, ma Ferri è rimasto sempre molto sensibile su questo tema.

Proprio questa sua fragilità lo porterà a legarsi a Ludovico, un’amicizia che finirà per metterlo in pericolo con gli altri detenuti decisi a prendere di mira il giovane più debole.

Il resto delle trame di Un posto al sole, dal 29 settembre al 3 ottobre: arriva Piero Baccini

Gianluca venderà un costoso orologio sostenendo che sia suo e il gesto insolito metterà in allarme Giulia e Rosa. Poco dopo a Napoli arriverà Piero Baccini deciso a riprendersi l’oggetto prezioso che sostiene gli sia stato rubato dal giovane Palladini. I due avranno un confronto acceso in cui Gianluca rivelerà un lato inatteso della sua personalità. Successivamente Alberto proverà a intervenire per risolvere una volta per tutte la situazione ma il suo aiuto, non richiesto, rischierà di peggiorare le cose.

Prima di partire per la Nuova Zelanda Silvia e Michele proporranno a Guido di trasferirsi nel loro appartamento durante la loro assenza. Nel frattempo, nonostante l’impegno di Bice nel proteggere la sua amica, Mariella si avvicinerà pericolosamente a Guido. In particolare, una cena romantica potrebbe diventare il momento decisivo per la loro riappacificazione.

Offeso e profondamente ferito dal comportamento del suo amico Jimmy, Camillo sembrerà deciso a non concedergli il perdono.

Vinicio assumerà atteggiamenti sempre più simili a quelli di suo fratello Gennaro, rendendo di fatto quest’ultimo molto orgoglioso ma allo stesso tempo facendo preoccupare Marina.

Renato riuscirà a convincere persino Raffaele della bontà dell’Intelligenza Artificiale e di quanto possa rivelarsi preziosa anche per lui nelle attività quotidiane.

Rosa riuscirà a far ottenere un colloquio a Eduardo, ma i pregiudizi nei suoi confronti faranno sì che l’incontro non abbia buon esito. Nel frattempo anche Rosa vivrà una cocente delusione.

Le due gemelle Cirillo riusciranno a ottenere da Elena la possibilità di registrare una puntata di prova, ma il rischio che tutto finisca in un disastro resterà molto alto.

Rossella e Nunzio continueranno a rafforzare il loro legame e la sintonia tra loro apparirà sempre più forte giorno dopo giorno. Nel frattempo Riccardo si dedicherà con maggiore intensità al lavoro come se fosse l’unico modo per colmare i suoi pensieri.