Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole, in onda dal 6 al 10 ottobre, rivelano che Roberto Ferri sarà protagonista di un gesto drammatico in carcere, disposto a tutto pur di liberarsi dei detenuti che lo minacciano.

Intanto Rosa entrerà in crisi con Pino e la loro storia d’amore arriverà a un passo dalla fine; la donna vivrà poi un nuovo momento di tenerezza con l’ex Damiano, che continuerà a ingannare la compagna Viola su ciò che sta vivendo e provando.

Tra Guido e Mariella, invece, la situazione migliorerà, mentre Eduardo proseguirà la ricerca di un lavoro per reinserirsi nella società.

Roberto Ferri fa un gesto drammatico: anticipazioni Upas dal 6 al 10 ottobre

Marina continuerà a essere in pena per le sorti del suo compagno Roberto in carcere e non potrà nascondere la sua ansia, dopo aver saputo delle minacce che starebbe subendo.

La dark lady della soap opera, però, non sa che Roberto avrà intenzione di chiudere i conti coi detenuti con lo minacciano.

Nei nuovi episodi di Upas, Roberto si renderà protagonista di un gesto che si preannuncia drammatico e del tutto inaspettato, con il quale vorrà prendersi la sua rivincita contro chi gli ha fatto del male dietro le sbarre.

Di cosa si tratta? Al momento le trame della soap opera serale di Rai 3 non svelano ulteriori dettagli in merito a ciò che succederà.

Damiano infedele, Guido e Mariella sempre più vicini

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 6 al 10 ottobre, inoltre, rivelano che la relazione tra Rosa e Pino subirà una battuta d'arresto e la donna si dirà pronta a chiuderla definitivamente.

Intanto, però, Rosa sarà protagonista anche di un nuovo riavvicinamento con il suo ex Damiano: i due vivranno un momento di grande tenerezza che non passerà inosservato e che porterà il poliziotto a essere nuovamente infedele nei confronti della sua compagna Viola.

Eduardo, invece, cercherà di trovare un nuovo impiego professionale per poter reinserirsi nella società mentre Guido e Mariella si ritroveranno a vivere un riavvicinamento importante che li porterà a essere sempre più vicini e complici, come ai vecchi tempi.

Tra Rosa e Damiano c'era stato un bacio nelle precedenti puntate di Upas su Rai 3

Già negli episodi precedenti di Upas, Damiano aveva mancato di rispetto alla sua compagna, lasciandosi andare a un bacio appassionato con Rosa.

Complice l'assenza di Viola, che aveva scelto di stare al fianco del suo ex per supportarlo dopo l'operazione al cuore, il poliziotto si lasciò andare a un momento di debolezza con la mamma di suo figlio, finendo per metterla in profonda crisi con il suo attuale compagno Pino.