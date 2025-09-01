Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dall'8 al 12 settembre, svelano che il rapporto tra Alice e Vinicio sarà in pericolo, visto che Gennaro Gagliotti cercherà di mettere il fratello contro la sua fidanzata.

Gennaro manipola il fratello

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che verranno trasmesse su Rai 3, da lunedì 8 a venerdì 12 settembre, prendono il via dalle tensioni all'interno del rapporto tra Alice e Vinicio in quanto la relazione risentirà dei problemi nati tra le rispettive famiglie. Gennaro, dal canto suo, cercherà di sfruttare il suo ricovero in ospedale per aggravare la posizione di Roberto Ferri davanti alla polizia e, al contempo, si avvicinerà al fratello, allontanandosi da Antonietta.

Mariella si avvicinerà a Guido ma non riuscirà a non considerare tutti i suoi dubbi, mentre Marina si ritroverà da sola ad affrontare tutti i problemi legati ai Cantieri. Vinicio verrà manipolato da Gennaro che lo spingerà verso nuovi scontri con Alice. Quest'ultima temerà che la sua relazione con il giovane Gagliotti possa rompersi del tutto. Roberto continuerà ad esercitare una certa pressione sul suo avvocato affinché possa alleggerire la sua posizione.

Manuel e Rosa si decideranno a tornare a casa ma Giulia e Luca accoglieranno la notizia con molta malinconia. Pino, dal canto suo, non approverà che la compagna possa ospitare qualcuno a casa sua.

Viola e Damiano in crisi

Viola tornerà da Milano, dove si è recata ancora una volta per assistere l'ex marito Eugenio: inevitabilmente, finirà per incontrare Damiano.

Il poliziotto gli rivelerà la decisione riguardante il suo futuro lavorativo sperando così che il loro rapporto possa rafforzarsi ma le sue intenzioni si scontreranno con la realtà. Il rapporto tra Viola e Damiano sarà in serio pericolo.

Micaela spingerà Samuel a valorizzarsi sulle proprie capacità nel ballo e, un momento di complicità tra i due, potrebbe riaccendere la passione. Infine, Niko e Manuela si accorgeranno che Renato è ormai dipendente dall'intelligenza artificiale e non potranno che preoccuparsene.

Il ruolo di Gennaro

Il rapporto tra Vinicio e Alice è davvero in pericolo? Le anticipazioni svelano che Gennaro manipolerà il fratello ma Vinicio ha già dimostrato in più di un'occasione di avere una visione della vita differente rispetto al maggiore dei Gagliotti per cui si può ipotizzare che, dopo un momento di titubanza, possa prendere di nuovo le distanze dall'imprenditore agro-alimentare.

Certamente, il rientro a Napoli dei due giovani significa che nuove trame li coinvolgeranno e non è escluso che proprio Vinicio possa essere la chiave di volta per mettere finalmente in luce la vera natura del fratello.