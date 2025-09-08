Le anticipazioni di Un posto al sole, per le puntate in onda dal 15 al 19 settembre, rivelano che Jimmy scoprirà i propositi di vendetta di Matteo contro Viola e dovrà decidere se aiutarlo a compiere la scelta giusta, sventando i suoi piani, non senza conseguenze.

Eduardo e Clara di nuovo a Napoli

Renato sarà sempre più dipendente dall'intelligenza artificiale.

Jimmy scoprirà che l'amico Matteo ha in mente un piano molto pericoloso per vendicarsi di Viola. Jimmy dovrà riflettere su come agire, mentre Manuela lo spingerà a fare la scelta giusta, anche se ciò potrebbe avere delle conseguenze.

Eduardo e Clara faranno ritorno a Napoli, dove verranno accolti da Rosa. Al contempo, Damiano rivelerà ai suoi colleghi l'intenzione maturata di lasciare la polizia e questi prenderanno male la notizia. Successivamente, Renda incontrerà un amico che gli farà mettere in discussione la sua scelta. Inoltre, dopo un confronto con Eduardo, Damiano potrebbe cambiare definitivamente idea e comprenderà al contempo che Rosa tiene ancora molto a lui. Intanto, con Viola la distanza sarà sempre più evidente.

Samuel e Micaela si lasceranno andare alla passione e la giovane deciderà di dichiarare i suoi sentimenti allo chef. Samuel allora deciderà di lasciare Gabriela, seppure consapevole di ferirla salvo poi scoprire che il destino ha in serbo per lui una sorpresa.

Con l'aiuto di Nunzio, Samuel acquisirà nuove consapevolezze.

Alice determinata a partire di nuovo

Gianluca tornerà a Palazzo Palladini e, dopo un confronto con Alberto e Federico, ripenserà a quanto peso ha avuto l'assenza del padre durante la sua infanzia.

Supportato dal fratello, Gennaro rientrerà ai Cantieri per riprendere la carica di amministratore delegato. Alice, intanto, chiederà a Vinicio di ripartire con lei per non lasciarsi coinvolgere dai problemi delle rispettive famiglie. La ragazza sarà determinata a partire, mentre Vinicio sarà indeciso: non se la sentirà di lasciare il fratello nel momento di difficoltà.

Guido, spinto da Silvia, comincerà a corteggiare Mariella. Bice, invece, osserverà la situazione desiderosa di proteggere l'amica da nuove delusioni.

Infine, Niko chiederà l'aiuto di Raffaele per liberare Renato dalla sua ossessione per l'intelligenza artificiale.

Il destino di Rosa e Damiano

Ci sarà un futuro per Damiano e Rosa? Pare evidente che ormai il rapporto tra il poliziotto e la professoressa sia sempre più in bilico. Inoltre, Renda noterà l'interesse di Rosa nei suoi confronti. Per queste ragioni si può ipotizzare che Damiano cercherà un riavvicinamento con la madre di suo figlio, ma come reagirà Rosa è tutto da vedere visto che la presenza di Pino nella sua vita ormai è costante. Non resta che attendere le prossime puntate per capire qualcosa di più.