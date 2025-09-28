Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 29 settembre al 3 ottobre, Roberto stringerà in carcere un buon rapporto con Ludovico, ma dovrà fronteggiare le minacce di Rosario. Inoltre Camillo sarà deluso da Jimmy e vorrà interrompere l'amicizia con lui.

Gennaro, invece, sarà contento perché Vinicio è diventato simile a lui, mentre Alberto interverrà per risolvere tutte le questioni irrisolte tra Gianluca e Piero Baccini.

Roberto si avvicina in carcere a Ludovico

Rosa e Giulia saranno preoccupate dal modo in cui Gianluca ha venduto un orologio che ha asserito essere suo, ma Piero Baccini giungerà a Napoli per riaverlo indietro.

I due avranno un confronto acceso ed Alberto si intrometterà per risolvere la situazione. Intanto Camillo sarà molto deluso dalle frasi scritte da Jimmy sul suo conto e sarà orientato a interrompere ogni tipo di rapporto con lui.

Nel frattempo Roberto si avvicinerà sempre di più al compagno di carcere sordomuto Ludovico, ma questo lo porterà ad avere dei conflitti con Rosario. Intanto Marina si mostrerà molto in ansia per il marito.

In tutto questo, Silvia e Michele proporranno a Guido di trasferirsi nella loro abitazione durante la loro vacanza in Nuova Zelanda, mentre Bice metterà in guardia l'amica Mariella dal corteggiamento di Del Bue. Questo però non basterà per impedire che i due rischino di baciarsi nuovamente.

Rossella e Nunzio aumentano la loro affinità

Vinicio mostrerà piena fedeltà a Gennaro, il quale constaterà con gioia come il fratello è diventato simile a lui.

Intanto Alberto incontrerà Piero per chiudere ogni tipo di questione non definita con Gianluca. Micaela e Manuela, nel frattempo, convinceranno Elena a registrare una puntata pilota del loro programma radiofonico, ma rischieranno di rovinare tutti i loro buoni propositi. Inoltre Guido e Mariella riceveranno un invito a cena, che rischierà di riavvicinarli tantissimo.

Nel frattempo Ferri e Ludovico stringeranno un rapporto di amicizia, ma dovranno fronteggiare le ripetute ostilità di Rosario. In tutto questo, Eduardo si accorgerà che ricostruire la propria vita non è facile, mentre Rossella e Nunzio aumenteranno la loro affinità [VIDEO].

Riccardo, invece, si dedicherà solo al lavoro.

Intanto Renato dimostrerà a Raffaele l'utilità dell'intelligenza artificiale.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nella settimana precedente, Michele ha ospitato in radio Paolo Siani per commemorare il quarantesimo anniversario della morte del fratello Giancarlo. Inoltre Rossella ha comunicato al padre che Agata si è risvegliata dal coma e si è subito recato a farle visita in ospedale.

Eduardo, invece, ha avuto una reazione violenta contro dei ragazzi dopo che sono comparse nel quartiere delle scritte infamanti contro di lui, mentre Matteo si è vendicato di Jimmy e ha fatto leggere a Camillo i commenti che ha scritto su di lui nelle chat di WhatsApp.