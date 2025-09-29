Le anticipazioni di Un Posto al Sole annunciano un incontro inaspettato per una delle protagoniste.

Nelle puntate in onda da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre alle 20:50 su Rai 3, Mariella sorprenderà Guido insieme a Claudia, mentre Marina sarà in apprensione per le condizioni di salute di Roberto, sempre più critiche, preoccupandosi anche di trovare un modo per fare fuori Gennaro Gagliotti dai Cantieri.

Diego e Nunzio, invece, offriranno un impiego a Gianluca presso il Caffè Vulcano, ma il ragazzo mostrerà segni evidenti di dipendenza dall’alcol. Ci sarà spazio anche per le vicende di Rosa e Pino, che sembreranno essere sul punto di lasciarsi.

Mariella si riavvicina a Guido, ma Claudia torna a Napoli

Le vicende degli ex coniugi Del Bue continueranno ad occupare un ruolo centrale nella trama di Un posto al sole anche negli episodi in onda fino al 10 ottobre. Guido e Mariella si riavvicineranno, ma il vigile sarà sorpreso da una visita inaspettata.

I genitori di Lollo interverranno per sostenere Alfredo, cercando di proteggerlo dalle continue richieste irragionevoli di Cotugno. L’anziano maggiordomo dimostrerà la sua gratitudine a Guido in modo del tutto imprevedibile. Nel frattempo, Mariella prenderà in considerazione l’idea di tornare con l’ex marito, ma resterà profondamente scossa da ciò che vedrà: Claudia farà ritorno a Napoli e incontrerà Guido.

Mariella assisterà alla scena e ne uscirà completamente sconvolta. Guido, dal canto suo, cercherà in tutti i modi di farle cambiare idea, ma i suoi tentativi si riveleranno vani. Pino e Rosa, invece, vivranno momenti difficili e la loro storia d'amore sembrerà essere giunta al capolinea.

Marina vuole sbarazzarsi di Gennaro Gagliotti ai Cantieri

Nel frattempo, Roberto sarà bersaglio della rabbia di Rosario, che si scaglierà contro di lui con violenza. Dopo l’aggressione, Ferri deciderà di difendersi da solo, senza coinvolgere nessuno. Intanto, Marina metterà in atto un piano per liberarsi di Gennaro Gagliotti e della sua influenza sui Cantieri Flegrei Palladini.

Marina, inoltre, resterà all’oscuro delle ultime mosse del marito all’interno del carcere di Napoli, continuando a preoccuparsi per la sua salute.

Roberto, dal canto suo, sarà poi determinato a regolare i conti in modo deciso con i detenuti che lo minacciano.

Spazio anche alla vicenda di Gianluca, sempre più dipendente dall’alcol. Per lui si aprirà una nuova opportunità lavorativa al Caffè Vulcano, chiamato a sostituire Silvia. Tuttavia, Alberto non vedrà di buon grado questa scelta, preferendo per suo figlio un impiego differente. Sarà Luca ad aiutare l’avvocato Palladini a riflettere, spiegandogli il vero significato dell’essere genitore.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Raffaele e Renato hanno fatto pace

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole trasmesse su Rai 3, Raffaele e Renato hanno ritrovato la loro sintonia, condividendo momenti di serenità.

Il signor Poggi ha compreso che i legami umani offrono una soddisfazione maggiore rispetto a quelli virtuali, decidendo così di mettere da parte l’intelligenza artificiale per ricostruire il rapporto con il cognato. Nel frattempo, Damiano ha interrotto la relazione con Viola, mentre Pino ha mostrato segni di disagio per la presenza di Eduardo nella casa di Rosa.