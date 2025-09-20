Nelle puntate della soap opera Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 22 al 26 settembre Marina sarà sempre più in difficoltà nella gestione dei cantieri e ne soffrirà parecchio. Gianluca sarà tormentato da un misterioso segreto, mentre suo padre Alberto e Pino disapproveranno il comportamento violento di Eduardo, da poco rientrato nel suo quartiere d'origine.

Guido intanto riuscirà finalmente a sorprendere Mariella, mentre Silvia cercherà di convincere Michele a prendersi una pausa dal lavoro, anche se il risveglio di Agata dal coma metterà a rischio i suoi piani.

La rabbia di Marina

Roberto, ancora in carcere, fremerà per ottenere delle misure cautelari meno restrittive al fine di ritornare alla sua vita di tutti i giorni, ma ben presto farà uno sgradevole incontro che lo metterà in seria difficoltà. Marina intanto verrà arginata nella gestione dei cantieri dai fratelli Gagliotti che insieme imporranno sempre di più la propria presenza nelle scelte riguardanti l'azienda. Questa situazione sarà molto pesante da digerire per la donna che ne soffrirà parecchio. A nulla serviranno i suoi tentativi di dissuadere Vinicio dalle manipolazioni di Gennaro, infatti il giovane Gagliotti eseguirà alla lettera tutte le indicazioni di suo fratello senza mai tradirlo.

Vinicio inoltre avrà modo di affrontare in maniera brillante una seria difficoltà al caseificio di famiglia.

Guido intanto cercherà in ogni modo di fare qualcosa per sorprendere Mariella, ma continuerà ad essere a corto di idee. Osservando Samuel e Micaela, però il vigile urbano riuscirà a trovare inaspettatamente la giusta ispirazione e potrà realizzare un grande desiderio della sua ex, riuscendo così a colpirla in maniera positiva.

Il ritorno di Eduardo

Eduardo Sabbiese, in attesa del processo, inizierà a cercare un lavoro nel suo quartiere d'origine, ma l'accoglienza che riceverà non sarà quella sperata. Sabbiese infatti non sarà benvoluto dagli abitanti del posto e dopo aver visto una scritta infamante nei suoi confronti reagirà in malo modo.

Il suo comportamento verrà disapprovato sia da Pino che da Alberto, i quali cercheranno di mantenere le distanze da lui.

Gianluca intanto sarà tormentato da qualcosa, il giovane Palladini infatti sembrerà nascondere un misterioso segreto. Alla Terrazza nel frattempo, la malattia di Luca inizierà a degenerare e il dottore comincerà a mostrare molti segni di peggioramento: Rosa, per non destare ulteriori preoccupazioni, penserà bene di non informare Giulia del progredire della malattia del suo compagno.

Michele intanto sarà sempre più coinvolto dal suo lavoro. Il giornalista di Radio Golfo 99 si impegnerà ad intervistare Paolo Siani in occasioni dell'anniversario della morte di suo fratello Giancarlo.

Intanto sua moglie Silvia lo esorterà a mollare un po' la presa e a concedersi un po' di tempo per se e per i suoi affetti. Insieme programmeranno quindi un viaggio per staccare un po' la spina, ma una notizia improvvisa minerà ancora una volta i loro piani: Agata si è risvegliata dal coma e così il giornalista deciderà di precipitarsi da lei in ospedale.

Intanto grazie all'intervento provvidenziale di Manuela, Renato riuscirà a rendersi conto di essere diventato schiavo dell'intelligenza artificiale e alla fine dovrà dare ragione a suo cognato Raffaele.

Jimmy infine dovrà affrontare le conseguenze della vendetta di Matteo e anche la sua amicizia con Camillo verrà messa a dura prova.

Ipotesi sul rapporto fra Silvia e Michele dopo il risveglio di Agata

Proprio nel momento in cui Silvia riuscirà a far ragionare Michele e a fargli prenderne una pausa dal lavoro, l'uomo tornerà a tormentarsi a causa dell'inaspettato risveglio di Agata dal coma.

Non è ancora chiaro come si evolverà la situazione dopo il risveglio della sensitiva, ma molto probabilmente ciò determinerà uno scontro tra i coniugi Saviani. I due in passato, hanno già avuto molte discussioni a causa della donna: Silvia infatti ha spesso accusato Michele di essersi lasciato abbindolare da Agata e dalle sue presunte capacità sovrannaturali.