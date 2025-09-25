Questa settimana La notte nel cuore raddoppia con due appuntamenti su Canale 5: stasera, giovedì 25 settembre, e domenica in prima serata. La puntata speciale sostituisce il concerto di Sal Da Vinci, rinviato dopo i bassi ascolti dello show di Elodie. Una scelta mirata a contrastare la nuova fiction di Rai 1 con Cristiana Capotondi.

Doppio appuntamento settimanale per La notte nel cuore

Questa settimana La notte nel cuore andrà in onda in via eccezionale con due appuntamenti: il primo stasera, 25 settembre, dalle 21:45 alle 00:25, mentre la puntata domenicale manterrà la fascia abituale dalle 21:45 alle 00:00, prima della trasmissione sportiva Pressing.

La messa in onda speciale di giovedì andrà a sostituire il concerto di Sal Da Vinci, rinviato dopo i bassi ascolti registrati giovedì scorso dal concerto di Elodie, fermo al 10% di share. La scelta è legata anche alla volontà di fronteggiare al meglio la partenza della nuova fiction di Rai 1 La ricetta della felicità con Cristiana Capotondi. Al momento non è ancora noto quando verrà recuperato lo spettacolo di Sal Da Vinci.

Mediaset punta sulle serie tv per rafforzare gli ascolti serali

Questa non è l’unica modifica decisa da Mediaset per contrastare la concorrenza di Rai 1. Buongiorno, Mamma! 3, ad esempio, è stata spostata al martedì per correre in aiuto di Io Canto Family, penalizzato dai bassi ascolti al debutto.

Dopo un buon esordio, la serie con Raoul Bova ha infatti anticipato la messa in onda: la seconda puntata è andata in onda il 23 settembre e lo stesso accadrà anche per quelle del 30 settembre e del 7 ottobre.

La fiction ha così preso il posto di Io Canto Family nella serata del mercoledì, dopo un avvio difficile fermo a 2 milioni di spettatori e superato ancora una volta da Montalbano. Il talent musicale ha provato a rilanciarsi nel prime time del mercoledì, ottenendo un lieve miglioramento, ma senza riuscire a vincere la sfida con Rai 1.

Buoni risultati contro la concorrenza Rai

La notte nel cuore continua a ottenere buoni risultati. L’episodio andato in onda domenica scorsa ha registrato una media di oltre 2,2 milioni di telespettatori, con picchi che hanno sfiorato il 19%.

Nonostante la concorrenza della fiction Balene – Amiche per sempre su Rai 1, con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris (seguita da circa 2,8 milioni di spettatori), la soap turca è riuscita a mantenere una solida posizione nel prime time domenicale.

Anticipazioni puntata 25 settembre: Melek e Sevilay rischiano la vita

La nuova puntata de La notte nel cuore mostrerà Cihan chiedere invano perdono a Melek. La ragazza, irremovibile, si ritroverà in grave pericolo insieme a Sevilay: le due finiranno con l’auto in bilico sull’orlo di un precipizio. Sarà proprio grazie all’intervento di Cihan e di Hikmet, artefice dell'incidente, che riusciranno a salvarsi.

Intanto Cihan continuerà a dare la caccia al fratello Esat, colpevole di aver rapito Melek insieme a Hikmet, e cercherà di scoprire se davvero il signor Tahsin sia suo zio. L’uomo ha rivelato di essere fratello di Hikmet e Samet.