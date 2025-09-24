Variazione di palinsesto last minute in casa Mediaset per la giornata di giovedì 25 settembre, giorno in cui in prime time andrà in onda eccezionalmente l'appuntamento con La notte nel cuore.
La soap opera turca, che sta appassionando il pubblico italiano, sarà in onda eccezionalmente con un raddoppio questa settimana, andando a prendere il posto del concerto di Sal Da Vinci.
Lo show musicale, inizialmente previsto per giovedì sera, è stato rimandato e posticipato a data da destinarsi nella programmazione autunnale.
La notte nel cuore raddoppia in prime time: cambio programmazione Mediaset giovedì 25 settembre
Nuove variazioni di palinsesto sono previste, per questa settimana, nel corso della giornata di giovedì 25 settembre, quando in prima serata ci sarà spazio per una nuova puntata inedita de La notte nel cuore.
La serie turca che continua a crescere negli ascolti, registrando dati molto positivi per Canale 5, andrà in onda eccezionalmente dalle 21:45 alle 00:25 circa, con i consueti tre episodi che si ritroveranno a dover sfidare il debutto della fiction La ricetta della felicità con Cristiana Capotondi, trasmessa su Rai 1.
L'appuntamento con la soap resta confermato anche nel prime time di domenica 28 settembre, con altri tre episodi in prima visione assoluta.
Salta il concerto di Sal Da Vinci in prima serata su Canale 5
Cambio programmazione, invece, per l'atteso concerto evento di Sal Da Vinci da Piazza Del Plebiscito a Napoli, registrato nei giorni scorsi e inizialmente previsto proprio per giovedì 25 settembre alle 21:40, subito dopo La ruota della fortuna.
Il concerto al momento risulta cancellato dalla programmazione e rimandato a data da destinarsi: Mediaset non ha ancora comunicato una data precisa in cui verrà recuperato in prima serata, ma non si esclude che possa slittare di qualche settimana.
Gli ascolti bassi dei concerti trasmessi su Canale 5
Nelle ultime settimane di programmazione, gli ascolti dei concerti trasmessi di giovedì sera su Canale 5 non sono stati particolarmente eccellenti in prime time.
Quello di Elisa si era fermato a una media di 1,5 milioni di spettatori pari a uno share del 12% mentre quello di Elodie da San Siro aveva intrattenuto una media di soli 1,4 milioni di spettatori fermandosi al 10% di share.
Numeri bassi che, in queste ore, hanno spinto i vertici del Biscione a stoppare la messa in onda dell'evento di Sal Da Vinci per puntare sulla fortunata serie turca La notte nel cuore, seguita da una media di oltre 2 milioni di spettatori fissi, per contrastare al meglio la partenza della nuova fiction prevista nel prime time di Rai 1 per quattro settimane.