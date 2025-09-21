Simona Ventura è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata di oggi domenica 21 settembre. Durante l'intervista la conduttrice del Grande Fratello ha fornito alcune anticipazioni sulla nuova edizione del Grande Fratello e ha confermato il ritorno di tre ex concorrenti del passato: "Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli mi aiuteranno".

Le parole di Simona Ventura

Ad una settimana dall'inizio del GF, Silvia Toffanin ha ospitato Simona Ventura a Verissimo.

La conduttrice ha ammesso di essere rimasta spiazzata quando è stata chiamata per la conduzione, in quanto non pensava di essere stata scelta: "Facevo L’Isola dei Famosi da opinionista e i dirigenti Mediaset mi hanno chiesto se volevo fare un provino per presentare un reality.

Io pensavo che fosse per La Fattoria invece, mi hanno comunicato che si trattava del Grande Fratello e che ero stata scelta". Per quanto riguarda il cast, la diretta interessata ha precisato che non tutti i concorrenti che sono stati svelati nel promo sono ufficialmente degli inquilini. In merito ai rumors di un possibile ritorno di tre ex gieffini, Ventura ha confermato: "Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli mi aiuteranno visto che sarò sola in studio". Dunque in modo indiretto, la presentatrice ha anche rivelato che in studio non ci sarà alcun opinionista se non i tre ex inquilini storici. Anche il compito del "content sui social" ricoperto da Rebecca Staffelli lo scorso anno è stato rimosso, per evitare ogni tipo di contatto tra i concorrenti e il mondo esterno: "Questo GF è un ritorno alle origini".

Infine Simona Ventura si è detta felice, perché per lei si tratta di una conduzione in prima serata dopo ben 14 anni.

I concorrenti in lizza per entrare al GF

Dal momento che Simona Ventura ha annunciato a Verissimo che i personaggi presentati non sono ancora sicuri di entrare nella casa più spiata d'Italia, possiamo dire che ad oggi sono in lizza sei concorrenti:

Matteo Azzali è un maestro di pugilato e si è saputo rialzare dopo un grave incidente

è un maestro di pugilato e si è saputo rialzare dopo un grave incidente Anita Mazzotta è stata delusa da chi doveva proteggerla e sul suo corpo ha disegnato con i tatuaggi la storia della sua vita

è stata delusa da chi doveva proteggerla e sul suo corpo ha disegnato con i tatuaggi la storia della sua vita Jonas Matteo Pepe è uno studente universitario

è uno studente universitario Omer Elomari è dovuta scappare dal suo paese a causa della guerra

è dovuta scappare dal suo paese a causa della guerra Francesca è una giovane mamma che ha alle spalle una storia d'amore travagliata

è una giovane mamma che ha alle spalle una storia d'amore travagliata Giulio Carotenuto è un medico la cui vita è cambiata dopo un viaggio in Africa.

I riflettori sul reality show più longevo della tv si accenderanno da lunedì 29 settembre dalle ore 21:30 circa. La stessa conduttrice ha spiegato a Verissimo che i concorrenti hanno un'età compresa tra i 19 anni e i 50.