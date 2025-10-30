Martina De Ioannon e Gianmarco Steri continuano a essere al centro dei pettegolezzi per via della loro frequentazione. Nella giornata del 30 ottobre, Amedeo Venza ha riportato una segnalazione: "Possibile crisi tra Martina e Gianmarco". Pare che Martina non abbia gradito le affermazioni di Gianmarco rilasciate durante il confronto a Uomini e Donne con Ciro e Cristina.

La segnalazione di Venza

"Appena visti Martina e Gianmarco in un locale qui a Roma. Erano un po' distaccati e lei con il broncio. Crisi in corso? Purtroppo non li ho potuti fotografare, perché mio figlio aveva il cellulare in mano", questa la segnalazione riportata da Amedeo Venza tra le storie di Instagram.

A seguire, l'esperto ha espresso una sua opinione in merito sulla segnalazione ricevuta: "Probabilmente lei non era soddisfatta di come l'ha difesa il suo 'frequentatore'. Non diciamo fidanzato perché lui ha negato che hanno una relazione".

Il confronto a U&D

Nella giornata del 29 ottobre, Gianmarco Steri ha deciso di presentarsi a U&D per avere un confronto con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara.

L'ex tronista ha spiegato che tra lui e Martina è accaduto tutto in modo casuale e quando entrambi erano già single. Dunque ha smentito categoricamente di aver visto Martina quando era impegnata con Ciro Solimeno. Inoltre, Gianmarco ha ribadito che in principio la situazione gli era sembrata surreale, ma poi ha deciso di lasciarsi andare visto che nei confronti di Martina c'era ancora voglia di conoscerla.

Tuttavia Gianmarco Steri a U&D ha precisato di non essere fidanzato, sposato o amante di Martina: "Ci stiamo solamente conoscendo".

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, il "triangolo" sta facendo discutere gli utenti.

Un utente ha scritto: "Certo che Gianmarco durante il confronto ha fatto passare molto male Martina dicendo che è stata lei a scrivergli per prima". Un altro ha aggiunto: "In pratica, Gianmarco ha sostenuto che ha fatto tutto Martina". Un telespettatore invece non sembra credere alla versione di Steri: "Si come no, incontri casuali. Questi due sono alla continua ricerca di visibilità". Un ulteriore utente ha detto: "Gianmarco dice di non essere fidanzato con Martina, ma poi sono stati visti baciarsi dietro le quinte di x Factor".

Tra i vari utenti c'è anche chi si è soffermato sulla segnalazione di Venza: "Ci sta che ieri Martina fosse un po' delusa dalle parole dette da Gianmarco a U&D. D'altronde lei è stata fatta passare per quella che ha cercato e fatto tutto da sola". Infine c'è chi ha detto: "Se Martina voleva difendersi poteva benissimo presentarsi al confronto e replicare".