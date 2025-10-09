Alessia ha esordito come professionista di Amici meno di un mese fa, ma ha già partecipato a diverse esibizioni in coppia con gli allievi della classe di quest’anno. L'ex alunna, però, si è voluta togliere un sassolino dalla scarpa: dopo aver pubblicato alcuni degli insulti che ha ricevuto per il suo fisico, ha invitato gli hater a riflettere prima di offendere una persona della quale non si sa nulla.

I commenti offensivi condivisi su Instagram

Sono trascorsi pochi mesi da quando Maria De Filippi ha offerto ad Alessia un posto tra i professionisti di Amici: al termine della sua avventura come allieva, ha ricevuto la proposta di lavoro che tanto aveva sognato.

In queste settimane si è esibita in coppia con Alex (sia nella seconda che nella terza puntata del pomeridiano) e sui social c'è chi non le ha risparmiato offese e commenti legati soprattutto al suo aspetto fisico.

"Lenta e pesante come sempre", "A me non piace, è pesante nei movimenti", "Che basso livello Alessia", "Non va bene come professionista, sembra un salame quando balla", "Troppo in carne", "Lei è grossa per essere una ballerina", "Dovrebbe fare la dieta", "L'allievo è più bravo di lei, è sopravvalutata", "Non ci siamo proprio con quel fisico", "Strano che la maestra Celentano non le abbia ancora detto che è grassa", "Cambia mestiere", questi sono i messaggi che la ragazza ha ricevuto e poi ha deciso di condividere con chi la segue su Instagram.

Il supporto dei fan

Le offese che sono arrivate ad Alessia hanno fatto arrabbiare le tantissime persone che la seguono e la sostengono da quando ha iniziato l'avventura come allieva di Amici.

"Fa schifo tutto ciò", "Parlate tanto di bullismo, ma siete i primi a giudicare il fisico di una ragazza", "Voi non state bene", "Se non vi piace, passate avanti", "Da questi messaggi traspare solo invidia", "Quanto la soffrite", "Dietro lo schermo del cellulare sono tutti leoni, ma chissà se avrebbero il coraggio di dirgliele in faccia queste cose", si legge su X.

La replica della ballerina di latinoamericano

Dopo aver pubblicato alcuni degli insulti che ha ricevuto su Instagram, Alessia ci ha tenuto a lanciare un messaggio importante a chi la segue.

"Queste parole hanno toccato un tasto sensibile, sapete che percorso ho dovuto fare con il mio corpo. Non c'è nulla di sbagliato nel non sentirsi sempre belle o perfette, anche perché nessuno lo è. La nostra unicità sta nelle imperfezioni. Oggi io so resistere, ma un'altra potrebbe sentirsi fragile di fronte a certe parole", ha scritto la professionista di Amici sul suo profilo social.