Sono accadute molte cose nel corso delle riprese della quinta puntata di Amici. Le anticipazioni di SuperGuida Tv svelano che tre allievi sono stati eliminati, quattro sono andati in sfida (cinque se si aggiunge Michelle per volontà di Anna Pettinelli) e a uno è stata sospesa la maglia. Il ballerino Emiliano al momento è in stand-by come Michelle, che oggi non ha partecipato alla registrazione su richiesta della sua insegnante Lorella Cuccarini.

Tanti colpi di scena nella prossima puntata

Nel corso della registrazione di Amici del 24 ottobre ci sono state le prime eliminazioni di questa edizione: il cantante Frasa ha perso la sfida contro Angie, Matilde è stata battuta da Paola e Tommaso è stato mandato via dalla maestra Celentano.

La squadra capitanata dalla professoressa di danza classica, però, ha avuto un'altra "defezione" nella quinta puntata: la maglia di Emiliano è stata sospesa (si presume dalla sua insegnante di riferimento) e per ora il suo percorso all'interno della scuola è in bilico.

🔴 Maglia sospesa per Emiliano 🔴#Amici25 — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) October 24, 2025

Secondo il regolamento del talent, soltanto la docente che segue il ragazzo potrà reinserirlo nel gruppo dai titolari quando lo riterrà opportuno.

Il commento di Michelle al banco

Durante la gara di canto che è stata giudicata da Emma Marrone, Anna Pettinelli ha voluto anticipare a Michelle che presto la metterà in sfida perché non la considera all'altezza della scuola.

Esattamente come ha fatto Rudy Zerbi la volta scorsa con Frasa, la professoressa di canto sceglierà personalmente il talento da contrapporre alla titolare nella prossima puntata di Amici.

"Non ho nemmeno un po' d'aria", ha detto la cantante tornando al banco dopo essersi esibita sulle note di un brano di Taylor Swift.

Le critiche degli spettatori sui social

Da quando è iniziata la 25esima edizione di Amici, Michelle ha già affrontato e vinto due sfide: quella che dovrà fare su richiesta di Anna Pettinelli, sarà la terza in un mese per la cantante.

Mentre in studio erano in corso le riprese della quinta puntata, su Canale 5 è andato in onda il confronto tra la giovane alunna di Lorella Cuccarini e l'esterna Irida (nel daytime).

La giudice ha assegnato la vittoria a Michelle nonostante sia incappata in alcuni errori (ha dimenticato le parole e si è fermata più volte mentre eseguiva una cover in inglese) e questo ha fatto storcere il naso a molti spettatori.

"La solita sfida finta, l'altra ragazza era più brava", "Michelle è scarsissima", "Senza parole", "Non si ricordava neanche la canzone e l'ha fatta vincere, mah", "Ma per favore", "Meglio se non commento", "Ha vinto ingiustamente", si legge su X in queste ore.