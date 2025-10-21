Il daytime di Amici che è andato in onda il 21 ottobre è iniziato con un confronto tra Alessandra Celentano e Maria Rosaria. La maestra ha rimproverato la sua allieva sia per il suo rendimento che per l'atteggiamento che ha da quando è entrata nella scuola, a suo dire poco interessato a tutto. La ballerina non ha trattenuto le lacrime di fronte alla sua docente, e poi le ha promesso che cercherà di aprirsi e di credere di più nelle sue capacità.

Il faccia a faccia nella scuola

A un mese dall'inizio della 25esima edizione di Amici, la maestra Celentano ha deciso di convocare Maria Rosaria per farle un discorso molto importante.

Senza girarci troppo intorno, la professoressa ha detto alla sua allieva che è scontenta di lei: "Sei asettica, sembra che non ti interessa di niente. Arrivi sempre tra gli ultimi in classifica e non dici nulla, non è normale. Dovresti puntare ai primi posti, così non va bene".

La ragazza ha dato ragione alla sua insegnante, ma ha provato a giustificarsi dicendo che il suo carattere è un po' chiuso e che fa fatica a lasciarsi andare.

"Qui non c'è tempo", ha commentato Alessandra con tono severo.

Di fronte al rimprovero della sua tutor, la ballerina di latinoamericano non ha trattenuto le lacrime.

La maestra Celentano ha chiesto di parlare con Maria Rosaria e… #Amici25 pic.twitter.com/BBOsq8T2F5 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 21, 2025

Tensioni tra docenti e alunni

In questi giorni i fan di Amici hanno assistito a diversi confronti tra professori e alunni, in particolare a faccia a faccia ricchi di tensione.

Lorella Cuccarini, ad esempio, ha reagito male alle lamentele di Michele per i brani che gli ha assegnato dall'inizio dell'anno e gli ha detto: "Tu sei presuntuoso. Non sei ancora nessuno per decidere cosa puoi cantare o no. Quest'atteggiamento non mi piace ed è sbagliato".

Nel corso del daytime del 21 ottobre, la maestra di canto ha deciso di sospendere la maglia del suo allievo e si è presa del tempo per decidere se continuare a seguirlo oppure no.

Anche Anna Pettinelli ha dovuto spiegare a Frasa perché ha pensato di sostituirlo ad un solo mese dall'inizio dell'anno scolastico, ed è stato Rudy Zerbi ad informare il giovane della possibile mossa della sua insegnante.

La squadra di Alessandra Celentano

La "strigliata" che la maestra Celentano ha fatto a Maria Rosaria dopo la quarta puntata di Amici, potrebbe essere collegata al fatto che raramente i suoi allievi finiscono negli ultimi posti in classifica dopo le gare settimanali.

Sia Emiliano che Tommaso, infatti, hanno sempre brillato in studio e i giudici esterni li hanno premiati con ottimi voti.

La latinista, invece, ha ricevuto qualche critica per la poca energia che metterebbe nei passi a due con Mattia Zenzola, e questo è uno dei motivi per i quali è stata rimproverata dalla sua insegnante.