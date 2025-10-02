Giovedì 2 ottobre è stata registrata la seconda puntata della nuova edizione di Amici, in onda domenica 5 ottobre su Canale 5. Al termine delle riprese sono trapelate le prime anticipazioni su quanto accaduto in studio. Secondo SuperGuida Tv, cinque allievi sono finiti in sfida e si tratta di Michele, Frasa, Flavia, Anna e Matilde. Ospite dello speciale è stata l'ex vincitrice Sarah, che ha presentato il suo album in uscita venerdì.

Le prime gare della nuova edizione

A una settimana di distanza dalla formazione della classe, la 25esima edizione di Amici è entrata nel vivo.

Nel corso dello speciale che è stato registrato il 2 ottobre, i titolari della scuola hanno partecipato alle prime gare della stagione: i cantanti sono stati valutati da esperti di musica, i ballerini da professionisti della danza.

Tutti i ragazzi si sono esibiti davanti a giudici esterni (che non fanno parte del cast fisso) e poi hanno scoperto chi di loro ha ricevuto i voti più bassi: in sfida sono finiti in cinque.

Michele, Frasa e Flavia per il canto e Anna e Matilde per il ballo sono i primi alunni di quest'anno che rischiano l'eliminazione: la prossima settimana, i titolari dovranno battere i loro avversari se vorranno riconfermarsi nella classe.

Sarah, vincitrice del talent due anni fa, è tornata in studio e ha presentato il suo nuovo progetto discografico: l'album Met Gala uscirà il 3 ottobre.

Le preferenze degli insegnanti

Nei giorni che hanno preceduto la registrazione della seconda puntata di Amici, i ragazzi hanno scoperto cosa pensano i professori di loro.

I docenti di canto hanno valutato le esibizioni degli allievi al debutto (quelle che sono andate in onda domenica 28 settembre), e dalla media dei loro voti è venuta fuori una classifica che ha reso felici alcuni e ha deluso altri.

Secondo Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, all'esordio i migliori sono stati Michele, Riccardo, Plasma e Penelope; Opi e Michelle, invece, sono risultati insufficienti e si sono piazzati in fondo alla classifica.

Le emozioni della settimana

Sono passati sette giorni da quando è iniziata la 25esima edizione di Amici, e nella scuola sono già accadute molte cose.

La prima settimana di lezioni non è stata semplice per la maggior parte dei ragazzi, soprattutto per chi ha fatto fatica ad adattarsi alle regole che la maestra Celentano ha elencato sin dal primo giorno: sveglia presto, allenamento in palestra, puntualità e rispetto nei confronti di docenti, coach e assistenti.

Pierpaolo, Matilde e Penelope hanno già vissuto momenti di sconforto per la lontananza degli affetti più cari e per l'impatto con una realtà tutta nuova alla quale si abitueranno con il tempo.