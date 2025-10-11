Domenica 12 ottobre andrà in onda la puntata di Amici che è stata registrata giovedì scorso, la terza del pomeridiano dell'edizione 2025/2026. Le anticipazioni del web svelano che Anna Pettinelli sarà protagonista di un momento divertente e inedito: l'insegnante duetterà con Gigi D'Alessio sulle note di Let it be. Allo speciale, invece, non parteciperà Giulia Stabile, che verrà sostituita da Isobel nel momento dedicato agli sponsor.

Il siparietto tra la professoressa e il giudice

Lo speciale di Amici che sarà trasmesso in tv il 12 ottobre è stato registrato qualche giorno fa, per questo in rete sono già disponibili tutte le anticipazioni di quello che è accaduto in studio.

Durante la gara di canto, tra Anna Pettinelli e Gigi D'Alessio inizierà un botta e risposta che porterà il giudice a proporre alla docente un duetto improvvisato: il musicista accompagnerà la professoressa al pianoforte mentre proverà a interpretare il brano Let it be.

Questo siparietto divertirà tutti i presenti, e si concluderà con la seguente battuta del giurato della terza puntata: "Devo votare o posso denunciare?".

A giudicare la GARA CANTO e BALLO nella terza puntata del pomeridiano di #Amici25 saranno Oriella Dorella per il ballo e Gigi D’Alessio per il canto 😮

Domani, ore 14, su #Canale5 ⭐️ pic.twitter.com/zNppc7axax — AMICI NEWS (@amicii_news) October 11, 2025

I dettagli sullo speciale del 12 ottobre

Sempre nel corso della terza puntata di Amici, il pubblico assisterà sia a momenti di forte emozione che ad altri di puro divertimento.

Il ballerino Pierpaolo non tratterrà le lacrime quando la giudice Oriella Dorella gli chiederà cosa prova mentre si esibisce: l'allievo si emozionerà quando penserà al suo vissuto e a quello che ha voluto raccontare nella coreografia di questa settimana.

Riccardo, invece, sarà protagonista di un video in cui lo si vedrà eseguire passi di bachata sia nella casetta che nei corridoi della scuola.

Al termine dell'appuntamento, non ci sarà il consueto spazio dedicato a Giulia Stabile: la ballerina professionista non parteciperà alla puntata del 12 ottobre e verrà sostituita dalla collega Isobel.

Quattro titolari a rischio eliminazione

Le classifiche generate dai voti dei giudici Gigi D'Alessio e Oriella Dorella, decreteranno i nomi degli allievi che la prossima settimana dovranno affrontare la sfida.

Opi e Alex finiranno a rischio eliminazione in quanto fanalini di coda nelle rispettive categorie, mentre Michelle e Alessio verranno votati dai loro compagni in modo palese.

Una novità rispetto alla scorsa puntata, infatti, sarà la votazione a voce da parte dei ragazzi che si posizioneranno nella parte alta della classifica dopo le gare: Maria De Filippi interpellerà tutti i titolari su chi dovrà indossare la maglia rossa tra i cantanti e i ballerini che convinceranno meno i commissari esterni.