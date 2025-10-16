Giovedì 16 ottobre si è registrata la quarta puntata di Amici, e sul web stanno già circolando le anticipazioni di quello che è successo in studio e che il pubblico vedrà in tv domenica prossima. Tutti i titolari della classe hanno partecipato alle gare di canto e di ballo, mentre solo alcuni hanno fatto le sfide che avevano in sospeso dalla scorsa settimana: Opi, Alex e Alessio hanno battuto i loro avversari e sono rimasti nella scuola. Irama è stato sia ospite che giudice dello speciale.

Gare e sfide per i talenti della scuola

Domenica 19 ottobre andrà in onda la quarta puntata di Amici 25, ma è stata registrata con qualche giorno d'anticipo come accade ormai da diversi anni.

Le anticipazioni che sono trapelate alla fine delle riprese del nuovo speciale, dunque, svelano che i ragazzi hanno affrontato gare e sfide con l'obiettivo di riconfermarsi nel cast almeno per un'altra settimana.

Opi e Alex erano a rischio da giovedì scorso, e oggi hanno si sono confrontati con due aspiranti alunni: il cantante e il ballerini hanno avuto la meglio sui loro sfidanti, quindi sono rientrati di diritto tra i titolari della classe di quest'anno.

La sfida di Alessio, invece, si è svolta durante la settimana ed è andata bene: anche lui si è salvato.

Dall'inizio di quest'edizione del talent, non ci sono ancora state eliminazioni.

Irama è tornato in studio, ha giudicato la gara di canto e poi ha presentato il suo nuovo progetto discografico, che si intitola Antologia della vita e della morte.

Settimana difficile per Michelle

Quella appena trascorsa è stata una settimana molto complicata per Michelle, che nel giro di pochi giorni ha dovuto affrontare una sfida difficile e una discussione accesa con i compagni di classe.

La giovane cantante di Amici si è scontrata con Flavia per motivi caratteriali, e nel farlo ha trovato il supporto di Penelope e di altri titolari che non gradiscono il comportamento dell'alunna di Anna Pettinelli.

A proposito dell'insegnante di canto, in un daytime ha cercato di mettere in difficoltà Michelle aggiungendo una prova estemporanea alla sfida che stava facendo con Alìa. La proposta della docente, però, è stata rifiutata prima da Lorella Cuccarini (coach della ragazza) e poi dalla produzione.

La titolare ha vinto il confronto con l'avversaria ed è rimasta nella scuola.

Rudy Zerbi scontento di Opi e di Frasa

Prima di partecipare alla registrazione di Amici del 16 ottobre, Rudy Zerbi ci ha tenuto ad informare due allievi che non è soddisfatto del loro rendimento e che, appena potrà, chiederà la loro eliminazione.

L'insegnante di canto ha comunicato a Frasa e a Opi (alunni che sono nella squadra di Anna Pettinelli) che secondo lui non sono all'altezza degli altri, e che per questo non meriterebbero di continuare a studiare nella scuola.