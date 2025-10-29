Mercoledì 29 ottobre si è svolta la registrazione della puntata di Amici che andrà in onda domenica 2 novembre e secondo SuperGuida Tv, nel corso delle riprese, Pierpaolo e Plasma hanno battuto i loro sfidanti e sono rimasti tra i titolari. Il futuro di Opi, invece, è nelle mani di quattro giudici che dovranno decidere se continuerà a studiare nella scuola o se dovrà abbandonarla. Emiliano non ha partecipato all'appuntamento odierno.

Le decisioni sui titolari a rischio

Questa settimana le riprese di Amici sono state anticipate a mercoledì (solitamente si svolgono il giovedì), quindi gli allievi hanno avuto circa 24 ore in meno per prepararsi per la sesta puntata di questa edizione.

Secondo gli spoiler, in questo speciale non ci sono state eliminazioni.

I talenti che la volta scorsa erano in fondo alla classifica, dopo le gare di canto e di ballo, hanno affrontato le loro sfide: Plasma e Pierpaolo hanno convinto i giudici con le loro esibizioni e sono rientrati nel cast.

Opi, invece, dovrà sottoporsi al giudizio di quattro giurati esterni: il futuro del cantautore nel talent è appeso a un filo su richiesta di Rudy Zerbi.

Emiliano non era in studio, probabilmente perché la volta scorsa la maestra Celentano gli ha sospeso la maglia.

Il ritiro inaspettato di Penelope

Fino a pochi giorni fa gli allievi a rischio eliminazione erano quattro: i ballerini Pierpaolo e Anna e i cantanti Plasma e Penelope.

Nel corso della settimana, Penelope ha abbandonato la scuola di Amici perché non si sentiva a proprio agio in quel contesto: anche se con dispiacere, la titolare ha preferito lasciare il posto a qualcun altro.

La ragazza faceva parte della squadra di Rudy Zerbi e all'inizio dell'edizione era considerata una delle voci più belle e promettenti di quest'anno.

Le difficoltà dell'alunna, però, sono cominciate quando i professori hanno chiesto alle vocal coach chi si sarebbe impegnato di meno nel primo mese all'interno della scuola e tutte hanno fatto il suo nome.

Dopo la gara di canto della quinta puntata, Penelope ha indossato la maglia rossa (Emma Marrone l’ha collocata all’ultimo posto in classifica), ma la sua sfida non c'è mai stata perché ha deciso di ritirarsi.

Tutti i cambiamenti della classe

Dalla prima alla quinta puntata la classe di Amici 25 è rimasta invariata: per un mese tutti i ragazzi sono riusciti a riconfermarsi affrontando e vincendo le sfide.

La scorsa settimana, però, il cast ha subito i primi cambiamenti della stagione: Matilde e Frasa hanno lasciato il posto a Paola e ad Angie, mentre Tommaso è stato mandato a casa dalla maestra Celentano.

I fan se lo aspettavano: i titolari della scuola difficilmente sarebbero rimasti gli stessi fino all’inizio del serale. Ogni anno, infatti, i professori eliminano gli allievi o li sostituiscono con nuovi ingressi, soprattutto quando qualcuno non migliora quanto dovrebbe durante il pomeridiano.