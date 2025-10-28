Il daytime di Amici che è andato in onda martedì 28 ottobre è iniziato con una notizia spiazzante e inaspettata: Penelope ha deciso di abbandonare la scuola. Dopo aver discusso con Michele in cucina, la ragazza ha riflettuto e ha scelto di ritirarsi perché non si sente a proprio agio né nella casetta né nel contesto in generale. Rudy Zerbi, dunque, è rimasto con tre allievi, ovvero Plasma, Valentina e Riccardo.

La lite in cucina e le lacrime

Da giorni sul web si parlava di un'insolita attività social di Penelope: alcuni attenti fan di Amici, infatti, avevano notato che la ragazza ha commentato i post di Matilde e Tommaso (eliminati nel corso della quinta puntata) di giorno, ovvero quando gli allievi non potrebbero usare il cellulare.

Chi studia nella scuola più famosa d'Italia, infatti, ha la possibilità di stare al telefono solo la sera e per un tempo limitato, quindi questo aveva portato alcuni spettatori a pensare che la cantante fosse fuori dai giochi.

La prima parte del daytime del 28 ottobre ha confermato questa sensazione generale: Penelope non è più un'alunna del talent ed è stata lei stessa a prendere questa decisione dopo un momento di crisi.

La puntata che è andata in onda questo martedì, infatti, si è aperta con una lite in cucina tra la giovane e Michele sul cibo che sprecherebbero nella casetta; successivamente lei si è isolata in sala prove ed è scoppiata a piangere.

La comunicazione ai compagni e l'uscita

Penelope ha chiesto di poter parlare con un membro della redazione, e al telefono gli ha comunicato la sua volontà di andare via.

Pochi minuti dopo, la cantante è rientrata nella casetta, ha fatto le valigie, ha salutato i compagni di classe e ha abbandonato la scuola di Amici.

Penelope abbandona definitivamente la scuola di #Amici25 per suo volere. pic.twitter.com/Rv3HSk2OgA — AMICI NEWS (@amicii_news) October 28, 2025

La ragazza ha spiegato che non si sentiva a suo agio, che faceva fatica a seguire le regole del programma e che le dispiaceva togliere il posto ad un'altra persona che saprebbe sfruttare meglio un'opportunità del genere.

I primi commenti sui social

La notizia del ritiro di Penelope ha colpito molto i fan di Amici, anche perché è avvenuto in poco tempo e senza particolari preavvisi.

"Ha abbandonato la scuola per suo volere, ma perché?", "Ha mollato davanti alle prime difficoltà, non andrà da nessuna parte con questo atteggiamento", "Giusto lasciare quest'opportunità ad altri che la vorrebbero di più", "Ciao Penelope, torna a cantare nella tua cameretta", "Rudy Zerbi l'avrebbe eliminata a breve, quindi per me ha fatto bene perché l'ha solo anticipato", "Diteci il vero motivo di questa decisione", "Ma come?", "Lei era una delle poche che si salvava quest'anno", si legge su X.