Come è successo la scorsa settimana con i cantanti, anche i ballerini si sono sottoposti al giudizio dei professionisti di Amici. Alessio è stato criticato da Arianna e, se davanti a lei non ha detto nulla, dopo si è lamentato definendo ingiusti gli appunti che gli avrebbe fatto davanti a tutti. Emanuel Lo ha convocato il suo allievo e l'ha rimproverato per il poco carattere che avrebbe mostrato in questa situazione.

I pareri dei coreografi del cast

Il daytime di Amici del 31 ottobre è stato dedicato ai giudizi dei professionisti del cast sui ballerini della classe.

Pierpaolo è stato votato all'unanimità come l'allievo che si impegnerebbe di più, mentre altri hanno ricevuto qualche critica: Alberto Montesso si è lamentato del comportamento di Emiliano, Mattia ha notato un'involuzione nel percorso di Alex e Arianna ha avuto qualcosa da ridire sull'atteggiamento di Alessio a lezione.

Conclusa la riunione con i professori, il danzatore di hip-hop ha protestato per le cose che sono state dette contro di lui e le ha ritenute ingiuste e infodate.

Emanuel Lo ha ascoltato il discorso del suo alunno e subito dopo l'ha convocato in sala per un faccia a faccia piuttosto duro.

La strigliata del professore

Nel confronto che ha avuto con Alessio, Emanuel Lo ha fatto un monologo: il titolare di Amici, infatti, non ha avuto modo di replicare al rimprovero del suo insegnante.

"Uscendo hai detto che non sei d'accordo con le critiche che ti ha fatto Arianna. Innanzitutto se lei dice una cosa a te o agli altri è per il vostro bene, ma se hai qualcosa di dire lo devi fare subito. Tira fuori il carattere, ok? Lamentarsi dopo è la cosa più sbagliata che puoi fare in questo percorso. Non credere che perché sei qui per il secondo anno ti puoi adagiare, io da te voglio di più. Non voglio Alessio dell'anno scorso, voglio quello del domani. Ho bisogno di fatti, non di parole", ha affermato il professore di hip-hop con tono deciso e senza dare la possibilità al giovane di dire la sua opinione sull'argomento.

Poco dopo Alessio viene convocato dal suo maestro Emanuel Lo #Amici25 pic.twitter.com/sZyD7bxtOJ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 31, 2025

Il pensiero degli spettatori

La strigliata di Emanuel Lo ha un po' diviso il pubblico di Amici: da un lato c'è chi concorda con il professore sull'atteggiamento troppo altezzoso di Alessio, dall'altro c'è chi pensa che il maestro avrebbe esagerato nel rimproverare il suo alunno per una mancata risposta alla professionista Arianna.

"Per me Emanuel è stato troppo aggressivo", "Poteva dire le cose in maniera diversa", "Sarebbe stato carino se l'avesse fatto parlare", "Alessio se la tira troppo", "Non è ancora nessuno, questo discorso è giusto", questi sono i primi commenti che sono apparsi su X durante il daytime del 31 ottobre.