Una parte del daily di Amici che è andata in onda il 27 ottobre è stata dedicata ai due allievi con la maglia sospesa. Emiliano, ad esempio, non ha trattenuto le lacrime quando ha commentato la decisione della maestra Alessandra Celentano di estrometterlo temporaneamente dal gruppo dei titolari. Michele, invece, ha incontrato Lorella Cuccarini e ha scoperto che lei lo vuole ancora nella sua squadra.

Le reazioni dopo la quinta puntata

Domenica scorsa la maestra Celentano ha mandato via Tommaso e poi ha sospeso la maglia a Emiliano, scatenando il panico tra i componenti della sua squadra.

Al termine della quinta puntata, il ballerino che è ancora nella scuola non ha trattenuto le lacrime commentando quello che è successo in studio poco tempo prima, a partire dalle critiche che ha ricevuto dalla sua insegnante.

"Dice che faccio bei giri e salti, non è facile eh. Questa cosa viene fatta passare come una cosa semplice, ma io ho studiato tanto per arrivare a questo livello", ha detto il 16enne sfogandosi con alcune compagne di classe.

Il titolare di Amici, inoltre, ha paura della decisione che la sua professoressa sarà chiamata a prendere tra qualche giorno: "Sarà difficile farle cambiare idea in una settimana, se non succede me ne vado a casa".

Seconda chance per Michele

Se Emiliano non conosce ancora il suo destino, Michele l'ha scoperto subito dopo la quinta puntata di Amici.

Il 27 ottobre, infatti, è andato in onda l'incontro tra il cantante e Lorella Cuccarini in sala prove, il primo faccia a faccia dopo che lei ha deciso di sospendergli la maglia per punizione (lui si è lamentato dei brani che la sua prof gli ha assegnato dall'inizio dell'anno).

Prima di svelare la sua decisione finale, il docente ha mostrato al ragazzo un video nel quale lui definiva "meschina" la sua scelta di chiedere ai vocal coach chi si impegna di più della loro squadra.

Il giovane si è scusato per quest'espressione infelice e poi ha gioito alla notizia che è stato riammesso tra i titolari della classe.

La prof Cuccarini ha chiesto di incontrare Michele... #Amici25 pic.twitter.com/DYARp1XicD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 27, 2025

Mercoledì 29 ottobre una nuova registrazione

Questa settimana Amici si registrerà con un po' di anticipo rispetto al solito: anziché giovedì, il cast si ritroverà in studio mercoledì 29 ottobre e parteciperà allo speciale che andrà in onda domenica prossima.

I cantanti Plasma e Penelope, e i ballerini Pierpaolo e Anna sono a rischio eliminazione: i quattro titolari dovranno vincere la sfida per riconfermarsi tra i titolari della scuola.

Anna Pettinelli, inoltre, ha anticipato a Michelle che a breve le avrebbe presentato lo sfidante che lei ha scelto personalmente per provare a dimostrare che non meriterebbe il banco che occupa.