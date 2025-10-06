La puntata di Amici che è andata in onda il 5 ottobre non ha convinto una parte del pubblico, soprattutto su alcune novità. Sui social, infatti, in molti si sono lamentati: del fatto che i professionisti di questa edizione sarebbero tutti ex allievi (da Alessia a Chiara, alunne fino a maggio 2025), della lentezza del meccanismo delle nomination segrete e della presunta poca competenza di Ilary Blasi per poter giudicare i cantanti della classe.

Le perplessità dei fan sulla nuova edizione

Lo speciale di Amici che è stato trasmesso in tv il 5 ottobre, ha un po' diviso il pubblico: tra gli spettatori, infatti, c'è chi non ha gradito alcune delle novità della nuova edizione, a partire dal corpo di ballo.

Domenica scorsa, infatti, Alessia e Chiara hanno debuttato come professioniste: la prima ha accompagnato Alex in un passo a due di latinoamericano, la seconda è stata la partner di Tommaso in un'esibizione romantica.

La performance dell'ospite Gaia, invece, è stata impreziosita da una coreografia eseguita da ben quattro ex alunne del talent: Talisa, Isobel, Chiara e Alessia.

Il fatto che la maggior parte dei professionisti di quest'anno siano freschi ex allievi, sembra non convincere tanti fan del programma.

"Si vede tantissimo che i ragazzi ballano con loro coetanei e non con professionisti navigati come Giulia Pauselli. Sembrano tutti duetti con compagni di classe, tutto sbagliato", si legge in un tweet che ha ricevuto parecchi consensi dopo la messa in onda della seconda puntata del talent.

Altra cosa che ho trovato tremenda in puntata mi spiace ma si vede TANTISSIMO che stanno ballando con coetanei e non con professionisti navigati for real come erano una volta pauselli etc, sembra che stanno a fare i duetti fra compagni di classe, no no è tutto sbagliato https://t.co/yDiandA18A — 𝐒𝐎𝐅𝐈𝐀 ~ 𝐴𝑟𝑖𝑒𝑙 ~ 𝔩𝔞 𝔰𝔦𝔯𝔢𝔫𝔢𝔱𝔱𝔞 (@sofia_sirenetta) October 5, 2025

Le critiche sul meccanismo di votazione

Gli ex allievi nel corpo di ballo sono solo una delle cose che non sono piaciute ai fan della puntata di Amici di domenica scorsa; sui social, infatti, c'è chi ha fatto notare che il meccanismo per scegliere chi va in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica sarebbe troppo lento, e quindi non televisivo.

"Che spasso vedere per cinque minuti gente che scende dalla scale, si inginocchia davanti a un banchetto e scrive un nome con la biro", "Televisivamente tremendo questo momento", "Le nomination devono essere palesi, così è noioso", "Siamo nel 2025, dategli dei tablet come fanno in tutti gli altri programmi", "Questa roba non durerà fino a marzo, impossibile", "Devono trovare un modo per velocizzare", si legge su X in queste ore.

I giudici del secondo speciale

Sul web c'è anche chi non ha gradito la presenza di Ilary Blasi tra i giudici della seconda puntata di Amici: la conduttrice, infatti, ha affiancato Paola Turci nella valutazione dei cantanti della nuova classe.

Secondo diversi fan, però, la donna non avrebbe le competenze giuste per giudicare i ragazzi, quindi i suoi voti non sarebbero attendibili e oggettivi.

Nel ballo, invece, Garrison e Kledi sono piaciuti perché hanno dato giudizi e consigli a tutti i titolari che si sono esibiti davanti a loro.