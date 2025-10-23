La puntata di Amici, andata in onda il 23 ottobre, è stata dedicata sia alla sfida di Alex che ai giudici dei vocal coach sui cantanti della classe. Tutti gli insegnanti hanno chiesto alle quattro professioniste del cast di fare i nomi degli allievi più attenti a lezione, e loro sono state d'accordo nel rispondere Opi, Michelle e Valentina. Rudy Zerbi, però, ha voluto sapere anche chi fosse il titolare con meno voglia di imparare, ed è venuto fuori che si tratta di Penelope, alunna della sua squadra.

Il parere delle professioniste del canto

Dopo l'interrogazione di Alessandra Celentano ai ballerini, è toccato ai cantanti di Amici passare sotto il giudizio dei vocal coach che li preparano tutta la settimana.

Lorella Cuccarini ha convocato la sua squadra per ascoltare il parere delle professioniste su chi è più attento a lezione, e a sorpresa ha scoperto che si tratta di Michelle.

Michelle si è un po' lamentato di questa valutazione tutta a favore della compagna (ha ricevuto quattro voti su quattro), e ha aggiunto che teme l'eliminazione per come stanno andando le cose per lui nella scuola.

Anna Pettinelli ha preso esempio dalla collega ed è rimasta molto contenta del fatto che tutti i suoi alunni stanno migliorando e hanno voglia di imparare; secondo le coach, comunque, il migliore di questo team è Opi.

Le dure critiche a Penelope

Anche Rudy Zerbi ha preso spunto dalla richiesta di Lorella Cuccarini e ha interpellato le vocal coach sull'allievo più attento della sua squadra: le quattro professioniste hanno concordato nel fare il nome di Valentina.

Prima di congedare le coach, il professore ha fatto una domanda in più rispetto alle colleghe che l'hanno preceduto: "Chi è il peggiore di tutta la classe? Chi è il meno interessato a lezione?".

Anche in questo caso le maestre di canto hanno fatto lo stesso nome, quello di Penelope.

Il docente della scuola di Amici è rimasto spiazzato nell'apprendere che la titolare con meno voglia di imparare è una componente del suo team, e l'ha fatto presente con parole forti: "Sei qui per studiare, non puoi adagiarti sulla tua voce. Quest'atteggiamento non va bene e non ci sono scusanti. Sono molto deluso".

Questi sono i giudizi dei vocal coach agli allievi del prof Rudy Zerbi #Amici25 pic.twitter.com/oxSmjjLRX0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 23, 2025

Venerdì una nuova registrazione

Per il momento, Zerbi non ha preso provvedimenti nei confronti di Penelope, ma non è detto che non lo farà nel corso del prossimo speciale di Amici.

Questa settimana la nuova puntata si registrerà di venerdì (24 ottobre) e non di giovedì, quindi i fan dovranno aspettare un giorno in cui per scoprire cosa accadrà ai 18 titolari della scuola a un mese dall'inizio dell'edizione 2025/2026.

Se Alex ha fatto la sua sfida durante il daytime, Michelle, Opi e Matilde la affronteranno nel corso delle riprese dell'appuntamento che andrà in onda domenica 26 ottobre.