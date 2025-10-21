Lorella Cuccarini non ha gradito l'atteggiamento del giovane Michele dopo la quarta puntata di Amici, in particolare quando si è lamentato dei brani che lei gli ha assegnato dall'inizio dell'anno scolastico. Nel corso del daytime del 21 ottobre, la professoressa ha informato il suo allievo del fatto che ha deciso di sospendergli la maglia e di escluderlo dal prossimo speciale: la docente si è presa del tempo per capire se continuare a lavorare con il cantante che ha messo in discussione il suo metodo di insegnamento con parole piuttosto dure.

La presa di posizione di Lorella

Lo scorso 20 ottobre i fan di Amici hanno visto cos'è successo dopo la quarta puntata, in particolare come ha reagito Michele al penultimo posto in classifica.

Il titolare della scuola si è lamentato delle canzoni che gli ha assegnato Lorella dall'inizio dell'anno, a suo dire sbagliate perché non risalterebbero le sue qualità.

La professoressa ha rimproverato il giovane per l'atteggiamento presuntuoso che ha avuto, poi l'ha invitato a riflettere se è giusto continuare a stare nella sua squadra se pensa che lei non lo valorizzerebbe.

Il daytime di martedì 21 ottobre, invece, ha aggiornato i telespettatori sulla decisione che ha preso Cuccarini dopo questo confronto: la docente ha mandato una lettera al suo alunno per informarlo del fatto che il suo percorso nel talent è in stand-by.

Il provvedimento che mette a rischio Michele

Lorella Cuccarini, dunque, ha scelto di interrompere momentaneamente la collaborazione con Michele, e solo dopo il quinto speciale di Amici deciderà come andare avanti.

"Ho riflettuto a lungo e sono giunta ad una decisione chiara: l'atteggiamento che hai avuto non può essere né ignorato né accettato. Il percorso è appena iniziato e non si va da nessuna parte senza impegno e rispetto per il lavoro. L'arroganza non porta da nessuna parte e la presunzione è una cattiva consigliera, ci vuole umiltà", ha esordito la professoressa nel suo comunicato.

Il titolare della scuola ha proseguito nella lettura del provvedimento che la tutor ha deciso di prendere dopo la sua sfuriata: "La tua maglia è sospesa e ti chiedo di lasciarla fuori dalla casetta.

Potrai lavorare in saletta, ma non parteciperai alla prossima puntata. Prendiamoci del tempo per capire se è giusto continuare il percorso insieme o se è necessario uno stop".

Una comunicazione per Michele da parte della sua prof Lorella Cuccarini #Amici25 pic.twitter.com/kZBaU82jqQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 21, 2025

Il parere degli spettatori

La decisione della professoressa Cuccarini ha messo d'accordo quasi tutto il pubblico di Amici, infatti sui social si trovano soprattutto commenti a suo favore.

"Brava", "Michele non merita di restare nella scuola per come si è comportato", "Lorella ha fatto bene, anzi è stata troppo buona perché io l'avrei mandato a casa", "Arrogante, presuntuoso e saccente", "Sarà una scusa per mandarlo via?", si legge su X il 21 ottobre.