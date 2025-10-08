Nel corso del daily di Amici che è andato in onda l'8 ottobre, è stato emesso il primo verdetto dell'edizione 2025/2026. Il pubblico ha assistito ad una delle sfide che erano in programma questa settimana, e quindi alla decisione che ha preso il giudice Marcello Sacchetta su Matilde. Dopo una lunga indecisione, il coreografo ha deciso di premiare il titolare della classe, che quindi ha battuto la sfidante Ianira ed è rimasta nella scuola.

La sfida della ballerina Matilde

Come era stato anticipato nella puntata di Amici del 7 ottobre, questo mercoledì il pubblico ha potuto vedere come è andata la sfida di un'allieva della classe.

Probabilmente per mancanza di tempo, la produzione ha deciso che Frasa, Flavia e Matilde avrebbero affrontato i loro avversari durante la settimana e non nel corso dello speciale in onda domenica prossima.

La ballerina è stata la prima ad essere convocata in studio e ad accoglierla c'era Marcello Sacchetta.

Dopo aver osservato la titolare Matilde e la sfidante Ianira su due coreografie diverse, il giudice si è preso un po' di tempo per riflettere.

La decisione del giudice

Marcello Sacchetta ha inviato un video alle ragazze spiegando il motivo per cui avrebbe avuto bisogno di altro tempo, circa un'ora per decidere chi scegliere tra loro.

Dopo una lunga attesa, Matilde è stata convocata in studio e lì ha ritrovato anche la sua sfidante.

Il giudice ha chiesto alle ballerine di eseguire altre coreografie per togliersi gli ultimi dubbi, dopodiché ha emesso il suo verdetto.

Sacchetta ha fatto i complimenti a tutte e due le danzatrici, ma alla fine la sua attenzione è ricaduta su Matilde .

L'allieva di Veronica Peparini, dunque, è riuscita a battere la sua avversaria e a riconfermarsi nella classe.

Le sfide degli altri ragazzi in bilico (Frasa, Flavia, Michele e Anna) andranno in onda nei prossimi giorni.

Il nuovo meccanismo del pomeridiano

Domenica scorsa, al termine delle gare di canto e di ballo, Maria De Filippi ha spiegato una delle novità di quest'edizione di Amici.

Quest'anno, infatti, ad andare in sfida non sono solo gli ultimi in classifica di ogni categoria (il 5 ottobre sono stati Matilde e Frasa) ma anche i più votati tra i penultimi e i terzultimi di entrambe le graduatorie.

I ragazzi che riescono a riconfermarsi, infatti, sono chiamati a scegliere chi mandare a rischio eliminazione tra i compagni.

Nella seconda puntata, ad esempio, Maria Rosaria è stata salvata e Anna è andata in sfida, mentre nel canto non sono riusciti a raggiungere l'accordo e a rischio sono finiti sia Michele che Flavia.