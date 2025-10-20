Il daytime di Amici che è stato trasmesso su Canale 5 il 20 ottobre è iniziato con un duro confronto tra Michele e Lorella Cuccarini. Il titolare si è lamentato dei brani che gli sono stati assegnati fino ad ora, e ha dato ragione a Rudy Zerbi e ad Anna Pettinelli che hanno criticato le scelte della collega. La showgirl, però, ha risposto a tono al giovane dandogli del presuntuoso e invitandolo a riflettere sulla possibilità di cambiare tutor visto quello che pensa di lei.

Il faccia a faccia nella scuola

A quasi un mese dall'inizio della 25esima edizione di Amici, nella scuola i nervi sono tesissimi.

Se Anna Pettinelli ha pensato di sostituire Frasa ed è stato Rudy Zerbi ad informare il ragazzo, Lorella Cuccarini non ha gradito le lamentele di Michele sulle assegnazioni che gli ha fatto in queste settimane.

"Hanno ragione gli altri prof quando dicono che non mi stanno dando canzoni adatte a me. Io mi esibisco sempre come se fosse l'ultima volta, e non posso pensare di andare via cantando Sognami. Ma che pezzo è? Ci credo che poi arrivo penultimo in classifica e vado al ballottaggio", ha detto il titolare nella casetta dopo la quarta puntata.

La tutor del giovane l'ha subito convocato in sala prove per un confronto, e non gli ha risparmiato dure critiche.

"Non è un autore a scegliere i brani, sono io.

Se faccio determinate scelte è per il tuo bene, sai quante cose ho dovuto cantare io anche se non mi piacevano? Non sei nessuno, Michele. Quest'atteggiamento presuntuoso non ti porterà da nessuna parte", ha detto la docente senza girarci troppo intorno.

Il confronto tra Lorella Cuccarini e il suo allievo Michele! #Amici25 pic.twitter.com/93UdldtlNG — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 20, 2025

Tensione dopo l'ultima puntata

Mentre Michele cercava di giustificare il suo sfogo dopo la quarta puntata di Amici, Lorella l'ha invitato a riflettere sulla possibilità di cambiare squadra visto che non è d'accordo con il suo metodo d'insegnamento.

"Hai detto che Anna e Rudy hanno le idee più chiare di me, quindi pensa se sei nella squadra giusta", ha concluso la docente prima di congedare il suo allievo.

Per il momento il cantante non ha intenzione di farsi seguire da Zerbi o da Pettinelli, ma i risultati che otterrà nelle prossime gare potrebbero essere determinanti per il suo percorso all'interno della scuola.

Il parere dei fan sui social

Il rimprovero di Lorella a Michele ha animato la discussione anche tra i fan di Amici, infatti su X si possono trovare i commenti di chi ha dato ragione alla professoressa dopo aver visto il daytime del 20 ottobre.

"Questo ragazzo deve abbassare la cresta", "Ha fatto bene Lorella a dirgli che non è nessuno", "Anche se sulle assegnazioni ha ragione, c'è modo e modo di dire le cose", "Lui se la tira troppo", "Il problema non è Lorella, ma lui che pensa di cantare come Frank Sinatra", "Ridicolo", "Un po' di modestia non guasterebbe".