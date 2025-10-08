Il daytime di Amici che è andato in onda l'8 ottobre è stato interamente dedicato alla sfida di Matilde. Per circa quaranta minuti, infatti, i telespettatori hanno assistito all'indecisione del giudice Marcello Sacchetta tra la titolare e la sfidante Ianira. Il verdetto del coreografo è arrivato alla fine della puntata, ma sui social si sono lamentati in parecchi per l'eccessivo spazio che sarebbe stato dedicato all'allieva di Veronica Peparini.

Tanti verdetti in sospeso

Nel corso della puntata di Amici di mercoledì scorso era stato svelato che le sfide di Frasa, Flavia e Matilde si sarebbero svolte 24 ore dopo, quindi il pubblico le avrebbe viste l'8 ottobre.

In realtà, nel daytime odierno si è parlato solo di una delle allieve che sono a rischio eliminazione questa settimana, la ballerina che è nel team capitanato da Veronica Peparini.

Per più di mezz'ora, infatti, i fan hanno assistito alle esibizioni di Matilde e della sua sfidante Ianira, ai dubbi di Marcello Sacchetta, al via vai dallo studio delle due ragazze, alla tensione della titolare durante l'attesa e infine al verdetto.

Il giudice, infatti, si è espresso dopo aver riflettuto a lungo su quale delle due ragazze fosse più meritevole di studiare nella scuola, e ha scelto Matilde.

Matilde vince la sfida e per lei il percorso nella scuola di #Amici25 continua! pic.twitter.com/OXVGavecnw — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 8, 2025

Le critiche dei fan su X

La scelta degli autori di incentrare un daytime intero sulla sfida di Matilde, ha fatto storcere il naso a chi pensava che l'8 ottobre si sarebbe parlato anche degli altri alunni a rischio.

"Abbiamo visto un intero daytime su una sola sfida, assurdo", "Ma non dovevano farle vedere tutte e tre?", "Ci ha messo meno tempo il conclave a eleggere il Papa che Marcello a decidere chi vince questa sfida", "Tutta questo dramma è solo per aumentare gli ascolti", "Due ore per l'esito di una sola sfida, follia", "Ma perché mandano così tante persone in sfida se non hanno tempo per farle esibire tutte?", si legge su X in queste ore.

In arrivo una nuova registrazione

Giovedì 9 ottobre si registrerà la terza puntata di Amici, e le anticipazioni dovrebbero fare chiarezza sul futuro degli altri quattro allievi che sono a rischio eliminazione da domenica scorsa.

La ballerina Anna e i cantanti Michele, Frasa e Flavia indossano la maglia rossa da diversi giorni, e per riconfermarsi nella classe dovranno battere gli avversari che gli metterà contro la produzione.

Durante le riprese dell'appuntamento che andrà in onda il 12 ottobre, inoltre, ci saranno nuove gare di canto e di ballo (giudicate da personaggi famosi esperti in entrambe le categorie che sono rappresentate nella scuola) e anche le verifiche di alcuni compiti che gli insegnanti hanno assegnato durante la settimana.