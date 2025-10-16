Nel corso della registrazione di Amici del 16 ottobre, quattro allievi sono finiti a rischio eliminazione. Le anticipazioni del web svelano che ad indossare la maglia rossa dopo le gare della quarta puntata sono stati Michelle e Frasa per il canto, Alex e Matilde per il ballo (tutti loro hanno già affrontato e vinto una sfida). Non sono mancate le discussioni, come quella tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano sulle espressioni che fa Alessio quando si esibisce.

Chi non ha brillato nelle gare della quarta puntata

I giudici delle gare del quarto speciale di Amici sono stati Irama per il canto e Anbeta per il ballo.

Le anticipazioni che stanno circolando sul web al termine della puntata che i fan potranno vedere in tv domenica 19 ottobre, svelano che a rischio eliminazione sono finiti Alex, Matilde, Michelle e Frasa.

Quando quest'ultimo ha indossato la maglia rossa della sfida, Rudy Zerbi ha preso la parola e ha detto che sarà lui a scegliere il cantante con il quale si dovrà confrontare per riconfermarsi nella classe.

Tutti e quattro gli allievi che sono andati in sfida al termine della puntata registrata il 16 ottobre, ne hanno già affrontata e vinta una da quando studiano nella scuola.

Scintille tra due insegnanti di danza

A quasi un mese dall'inizio della 25esima edizione di Amici, i professori stanno cominciando a schierarsi in modo piuttosto palese.

Tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, ad esempio, nella quarta puntata c'è stata una discussione su Frasa e su quanto meriti il banco che la speaker radiofonica gli ha dato non molto tempo fa.

Anche tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano c'è stata una lite su Alessio: la maestra sostiene che il ballerino farebbe espressioni poco spontanee sul palco, mentre il docente di hip-hop è del parere opposto.

Nessuna eliminazione dall'inizio dell'anno scolastico

La classe che si è formata nel corso della prima puntata di Amici 25, è ancora intatta: ad un mese dall'inizio delle registrazioni della nuova edizione del talent, infatti, non c'è stata neanche un'eliminazione.

I 18 titolari che hanno ottenuto il banco al debutto, sono riusciti a riconfermarsi settimana dopo settimana e l'hanno fatto vincendo sfide e superando i difficili compiti che gli hanno assegnato i professori.

All'inizio del serale, però, manca ancora molto tempo ed è difficile prevedere quanti e quali allievi conquisteranno il pass per la fase più importante e prestigiosa della trasmissione di Canale 5.

I casting, inoltre, sono sempre aperti e gli insegnanti possono proporre eliminazioni e sostituzioni in qualsiasi momento, quindi nessuno è al sicuro da qui alla prossima primavera (quando è previsto l'esordio di Amici 25 in prima serata).